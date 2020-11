Testování seniorů nabralo skluz. S péčí v domovech už pomáhají skauti, hasiči i vojáci

Zabránit nákaze v domovech pro seniory má plošné testování. To ale nabralo zpoždění, testy se do zařízení začaly teprve rozvážet. Podle jejich distributora, firmy Avenier, by mělo být hotovo do konce týdne. Pokud testy odhalí nákazu u velkého množství zaměstnanců, stoupne poptávka po pomoci od dobrovolníků.