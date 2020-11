Na ministerstvech se bojuje za otevřené obchody. Čísla tomu do Vánoc nepřejí, i když Havlíček vzhlíží k listopadu

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) minulý týden Deníku N řekl, že by si v případě optimistických čísel o koronaviru dokázal představit kroky směřující k otevření obchodů už v polovině listopadu. Na plánu dle svých slov nyní pracuje s ministerstvem zdravotnictví Janem Blatným „nonstop“. Minulý týden jejich resorty probíraly čtyři možné scénáře.

„Máme to z devadesáti procent hotové, během dvou dnů to představíme,“ řekl Deníku N Havlíček. Aktuální varianty ale komentovat nechtěl, podle ministra se velmi rychle mění. Padá k nim velká řada připomínek a konečné slovo mají epidemiologové.

Do minulého týdne konzultace s ministerstvem průmyslu probíhala i s řadou profesních sdružení, která například zastupovala velká obchodní centra a další menší segmenty. Od víkendu se začalo diskutovat bez nich. „Za podnikání to průběžně komunikujeme s důležitými svazy, ale není možné to diskutovat se všemi profesními sdruženími, to by se neudělalo nikdy, je to o kompromisech,“ vysvětlil Havlíček. Ty „důležité“ svazy už ale nejmenoval.

Jedním z nepozvaných k současným jednáním byl i