Malajsijský expremiér měl pomoci kunovickým výrobcům letadel. Teď se od něj distancují kvůli slovům o terorismu

„Vedení obou společností patřících do skupiny Evektor se od výroků důrazně distancuje a vražedné útoky odsuzuje,“ uvádí společnost v dopise, který mimo jiné zamířil do českých institucí a rovněž do Bruselu. Zaslání dokumentu redakci potvrdil nový šéf firmy Jiří Tomíček. Při říjnovém útoku ve francouzském Nice zemřeli celkem tři lidé. „Přestože expremiér Malajsie již v Radě jednatelů společnosti Evektor nepůsobí, je i nadále jeho jméno se skupinou Evektor spojováno,“ uvádí firma v prohlášení.

Malajsijský politik byl jedním z jednatelů společnosti do roku 2018. Do českého výrobce letadel investoval s pomocí malajsijské firmy Aspirasi Pertiwi. V té sice oficiálně nefiguruje, v tamních médiích je s ní nicméně neoficiálně spojován. Společnost přitom podíl v českém výrobci i nadále drží, jedná se přibližně o 18 procent akcií.

„Jedná se o člověka, který se scházel s