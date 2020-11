Deset tipů, na co se dívat začátkem listopadu na Netflixu, HBO a dalších online službách

NETFLIX

Dámský gambit

Kdo by to byl řekl, že překvapením roku se stane právě tento seriál. Sedmidílná série, ve které se hrají šachy, ale jinak se v ní nic akčního či dramatického neděje. Vymyšlený příběh o americkém sirotkovi, ze kterého vyroste geniální šachistka závislá na lécích a alkoholu, je hodnocen vysoko. Viz např. ČSFD, kde má 92 procent.

Pokusy zfilmovat stejnojmennou knihu spisovatele Waltera Tevise tady byly už od 80. let, kdy tento kříženec sportovního příběhu s bildungsromanem, tzn. románem o dospívání, v Americe vyšel poprvé. Nakonec ho zfilmoval až Netflix.

Uhrančivá hrdinka Beth Harmonová (Anya Taylor-Joyová) je příkladem toho, když je seriál návykový ne kvůli svému příběhu, ale kvůli hrdince, která nás zajímá, ať už zažívá cokoliv.

Nejzajímavější texty momentálně vznikají ze zákulisí a prozrazují, co všechno tvůrci museli udělat, aby věrně vyobrazili šachové turnaje. S pomocí velmistrů jako Garri Kasparov modelovali stovky šachových partií – mnohem víc, než se nakonec dostalo na obrazovku.

Magazín Vulture rozebírá i další zajímavá témata. Jak rytmus šachové hry ovlivňoval vizuální jazyk seriálu. Jak každé z postav vytvářeli takový styl hry, který bude sedět k její jedinečné osobnosti i k historické éře příběhu. Jak naučit herce, aby to vypadalo, že vědí, co dělají, když tahají figurkou na šachovnici, a podobně…

Jan Palach

K výročí srpna 1968 vzniklo hodně snímků v Česku i na Slovensku, tento je z nich jednoznačně nejlepší.

Na Jana Palacha nahlíží bez patosu, nesnaží se ukázat, v čem byl výjimečnou osobností, nechce proniknout do jeho hlavy a nabídnout jednoznačný motiv toho, proč se v lednu 1969 právě tento muž upálil na Václavském náměstí v Praze na protest proti okupaci Československa. Respektuje Palachovo tajemství – a Robert Sedláček ukazuje, že patří k nejlepším režisérům v Česku. Devět nominací na České lvy.

Blackpink: Light Up the Sky

K-pop čili korejský pop, je dávno celosvětový a nejen asijský fenomén. Hudební dokument sleduje