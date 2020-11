Notes: Biden, Biden a Biden, ale taky výlet do vesmíru a staronový šéf VZP

Výměna v Bílém domě bude ještě hodně dlouho tématem první velikosti, věnujeme se jí samozřejmě i dnes. Víkend byl ve znamení prvních reakcí na Bidenovo vítězství, dnes už padají první jména jeho možných ministrů. Vlastně ministryň, jež vám představí Kirill Ščeblykin.

Joe Biden o nejvyšším postu v USA několikrát uvažoval už dříve, jeho velmi pestrý a ne vždy radostný životní příběh, který popisuje Dominika Píhová, ale kandidaturou a zvolením vyústil až v jeho 77 letech. Právě životní tragédie, které musel překonat, by z něj podle mínění mnohých mohly udělat empatického lídra, tedy někoho, kdo by se rozdělené Americe velmi hodil.

Bidenova manželka Jill chce podle svých slov stále učit angličtinu, i když jí k úvazku na veřejné univerzitě ve Virginii přibudou povinnosti první dámy USA. Více o jejích plánech si můžete přečíst v textu Tomáše Čoreje.

Výsledek voleb některé Američany zklamal, jiné rozradostnil – ti druzí letos svou radost nijak neskrývali. Oslavy v ulicích floridského Miami zažila, popsala a vyfotila Jana Ciglerová.

Trumpovu porážku jsme také z několika úhlů pohledu okomentovali. Do kontextu vývoje americké demokracie a formy vlády a jejich současné krize ji zasadil šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek. Z pohledu nebezpečného vzestupu populismu na celém Západě a dalších vyhlídek na jeho porážku i mimo USA se na ni podíval autor dnešního Notesu Jan Moláček.

Taxikáři patří k profesím nejvíce postiženým karanténou. Byznys se řeší online, restaurace mají zavřeno, jezdit není kam a odkud. Část taxikářů dočasně rozváží balíky, po jejichž dopravě poptávka naopak vzrostla, ale to je jen slabá náplast. Taxikáře v pražských ulicích zpovídal Michal Tomeš.

Správní rada VZP potvrdila ve funkci šéfa největší zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka. A to navzdory tomu, že jeho protikandidát měl podporu vládního hnutí ANO. Detaily rozhodnutí, které přichází v momentě mimořádně důležitém pro celé zdravotnictví, popisuje Iva Bezděková.

Petr Koubský si od psaní o koronaviru na chvíli odskočil – a to rovnou do vesmíru. Konkrétně na Mars a Venuši, kde hledá vodu a bakterie. Při hledání mu, pravda, trochu pomáhají renomované vědecké týmy z celého světa, přesto to s mimozemským životem zatím nevypadá moc nadějně. Ona ale s bakteriemi stejně není moc zábava ani na večírcích, jak kdysi napsal Woody Allen. A to ještě netušil, jak mizerný společník dokáže být takový koronavirus.

Podivnou dotaci Středočeského kraje firmě významného představitele kladenské ČSSD popisuje Barbora Janáková. Šlo o promítání v kině pro děti z dětských domovů a seniory, kdy projekce filmu pro jedno dítě vyšla na 800 korun, děti ale prý dostaly i školní pomůcky.

„Prohlédli si životopis a ptali se mě, jestli mám kromě volejbalu i jiné pracovní zkušenosti,“ popisuje vrcholová slovenská volejbalistka Veronika Hrončeková snahu najít si práci po skončení kariéry. Zatímco většinu profesí – když vám jdou a baví vás – můžete dělat celý život, špičkový sport je v tomto nemilosrdný a konec kariéry je kritický moment v životě každého vrcholového sportovce. To dokládá i rozhovor, který s hráčkou vedl Matej Ondrišek.

Jednu z nejoblíbenějších školek a škol v malijské metropoli Bamaku vede osmdesátiletá rodačka z valašského Vsetína. Dana Bartáková se do Afriky odstěhovala v roce 1963 se svým manželem, tamním rodákem, který v tehdejším Československu studoval. Jak popisuje Tomáš Nídr, její vzdělávací instituce původně pečovala o sedmnáct dětí, dnes je jich přes tisíc.

Jednu z nejnadějnějších vakcín proti koronaviru vyvíjí německá společnost BioNTech ve spolupráci s koncernem Pfizer, akcie obou – ale i celkové burzovní indexy – po dnešním oznámení dalšího pokroku vystřelily nahoru, upozorňuje německý Spiegel. Mimochodem – oba vědci, kteří německou část výzkumu vedou, manželé Uğur Şahin a Özlem Türeciová, jsou potomky tureckých přistěhovalců.

Das Forscherpaar, dem wir den wahrscheinlich ersten #Corona–#Impfstoff zu verdanken haben, sind Gastarbeiter Kinder aus der Türkei und heißen #UğurŞahin und #ÖzlemTüreci. Tebrikler! 👏🏼

GermanDream 🇩🇪❤️🙏🏻 pic.twitter.com/KTrooX9jaY — Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) November 9, 2020

Tragická druhá vlna covidu-19 v Česku zajímá i světová média, velkou reportáž přinesl švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. Jaro podle něj zvládli Češi s improvizačním talentem, českým humorem a občanskou srdnatostí, druhé vlně ale vévodí spíš frustrace, nejistota a fatalismus.

