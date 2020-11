Plicní lékař: Kuřáci s covidovým zápalem plic mají těžší průběh, účinky kouření jsou devastující

U mladých ve věku od 18 do 25 let se zvyšuje pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění covid-19, hospitalizace na JIP a smrti, když kouří. Vyplývá to ze zjištění studie, která vyšla v září v časopise Journal of Adolescent Health.

„Riziko, že onemocnění bude mít těžký průběh, je poloviční, když se ze vzorku odstraní kuřáci,“ říká ve zprávě Kalifornské univerzity v San Franciscu spoluautor studie Charles Irwin. „Úsilí o snížení kouření a vapingu mezi mladými by snížilo riziko těžkého průběhu,“ dodal lékař.

Do metaanalýzy vydané v září v časopise Nicotine & Tobacco Research zařadili 19 recenzovaných studií s celkovým počtem víc jak 11 500 pacientů.

Těžký průběh onemocnění mělo 30 procent kuřáků (současných nebo minulých), zatímco nekuřáků s těžkým průběhem bylo 17,6 procenta.

Autoři studie z toho usoudili, že „kouření je rizikový faktor, pokud jde o progresi onemocnění (do těžšího průběhu, pozn. red.)“. Podle nich mají kuřáci zvýšené riziko těžšího průběhu covid-19 než ti, kteří nikdy nekouřili.

Ochranný efekt?

Některé předešlé studie však říkaly opak, což mnohé vedlo k závěru, že nikotin může chránit před novým koronavirem.

V dubnu vyšla na portálu Qeios studie týmu francouzských vědců, do které zařadili skoro 500 lidí s mírnějším a těžším průběhem covidu-19. Mezi pacienty bylo pět procent kuřáků, ale jelikož ve Francii kouří až 25 procent obyvatel, autoři studie z toho usoudili, že „kouření by mohlo být ochranným faktorem proti infekci SARS-CoV-2.“

Podobných studií, které našly nižší výskyt covidu-19 mezi kuřáky, je vícero. Některé dokonce mluví o „velmi nízkém výskytu“ kuřáků mezi nemocnými.

Nižší podíl kuřáků mezi nemocnými covidem-19 zmiňuje i studie zveřejněná na stránkách Evropské komise. „Případové studie ukázaly, že mezi pacienty s covidem-19 je překvapivě nízké číslo kuřáků, pokud se to porovná se všeobecnou populací. Z toho se usoudilo, že kouření nebo nikotin mohou mít ochranný efekt.“

Tato studie však dále uvádí, že vyznat se v jednotlivých zjištěních není vůbec jednoduché, jelikož kuřáci měli zvýšenou expresi receptoru ACE2, který je pro koronavirus „vstupní branou“ do lidské buňky. Ve zprávě se proto uvádí, že