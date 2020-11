Macron a Erdogan si poměřují svaly. Potřebují jeden druhého jako hrozbu, která odvede pozornost od jejich problémů doma

Komentář Lucie Tungul: Nejen evropská veřejnost před nedávnem zpozorněla poté, co prezident Emannuel Macron v souvislosti s několika útoky islámských extremistů ve Francii v ostře laděném projevu vyhlásil válku islámskému separatismu, a jeho turecký protějšek Tayyip Erdogan mu vzkázal, aby se nechal vyšetřit. Paříž poté odvolala svého velvyslance z Ankary a napětí by se dalo krájet. Co se to vlastně mezi oběma zeměmi a jejich nejvyššími představiteli děje? Překvapil svou rétorikou Macron, či naopak Erdogan? Jak velká je šance, že se situace uklidní a oba lídři svá prohlášení i související kroky změní?