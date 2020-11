Česko bude druhým největším producentem „špinavé“ elektřiny v EU, upozornila studie

Česko plánuje v příštím desetiletí nejnižší využití elektřiny z obnovitelných zdrojů v celé Evropské unii. Zároveň patří mezi sedm zemí, kvůli kterým EU nedokáže splnit své klimatické plány do roku 2030. Upozornila na to studie think tanku Ember. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček Deníku N řekl, že český plán je naopak ambiciózní.