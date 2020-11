Je kondom balonek a kolik chipsů je jedna porce? Zakazovat plasty není snadné

Plastové příbory, brčka a vatové tyčinky od příštího léta začnou mizet z obchodů. Jenže jak to bude třeba s pytlíky s chipsy? Zákaz jim sice zatím nehrozí, výrobci se ale musejí nejen finančně podílet na úklidu odpadů, ale zároveň na obalech přehledně varovat o plastech. Tedy pokud je to „jedna porce“. Co je ale jedna porce chipsů nebo sušenek?