Čím víc se omezíme, tím kratší dobu to bude trvat aneb Kolik jsou dva metry

Kolegové v redakci denně píšou o koronaviru odborné články plné spousty čísel a grafů. Tady žádný graf nenajdete, protože social distancing není záležitostí čísel, což je možná důvod, proč je v něm naše země tak špatná. Mnozí obsahu tohoto termínu dosud nerozumějí a neřídí se jím.

Vím, že bych neměla čtenáře poučovat, obzvlášť když na danou problematiku nejsem odborník, ale dovolte mi zhodnocení, jak vypadá dnešní svět mýma očima. Pak se do mě můžete pustit v komentářích.

Ministr zdravotnictví – ano, letos už třetí – nabádá k výraznému omezení mezilidských kontaktů. Stýkat se, je-li to možné, pouze s těmi, se kterými bydlíme. Práce z domova se buď dá, nebo nedá zařídit, ale ten zbytek je jen na nás. Předem upozorňuji, že mi nejde o to, kdy je jaká pravděpodobnost nákazy a kolik osob, metrů a minut je na to potřeba. Píšu o tom, co je social distancing a proč nefunguje. Je to totiž věc, kterou buď dodržujete, nebo ne. Žádné částečné omezení nefunguje. Když hoří dům, nepomůže, když budete hasit jenom trochu, abych si pomohla vizuálním a jednoduše představitelným příkladem.

Včera jsem