Voda je z Marsu, bakterie jsou z Venuše. Možná

Že je na Marsu voda ve formě ledu, to se ví už dávno a není to žádná senzace: voda je ve Sluneční soustavě skoro všude. Ovšem kapalná voda, to je docela jiná záležitost, protože dává naději nalézt to, co hledáme ve vesmíru nejusilovněji: mimozemský život. Život potřebuje kapaliny. Energeticky a biochemicky dává smysl především (možná výhradně) voda, ne kapaliny, které jsou na jiných planetách běžněji k dispozici, tedy čpavek a uhlovodíky.

Jezera v hlubinách

Jenže na Marsu teoreticky nemá kapalná voda co dělat. Ne že by tam teploty občas nevystupovaly nad nulu: poblíž rovníku mohou vyšplhat až nad dvacet stupňů a po většinu dne se dost často drží nad bodem mrazu. V noci však