Do třetice všeho dobrého: Joe Biden si splnil životní sen

Lednový návrat do Bílého domu bude pro Joea Bidena vrcholem půlstoletí trvající politické kariéry. „Jsem pyšný demokrat, ale zemi povedu jako americký prezident. Máme před sebou hodně práce – ti, kteří mě volili, i ti, kteří mě nevolili,“ řekl ve své přijímací prezidentské řeči a jeho tvrzení, zejména v druhé větě, nemohlo být pravdivější. Přinášíme profil budoucího nejmocnějšího muže planety včetně politických chyb a osobních zvratů, navzdory nimž se nakonec do Oválné pracovny dostane jako prezident.

Když se ještě jako mladý muž Joe Biden setkal s matkou své nastávající, na otázku, čím chce být, svérázně odpověděl, že se chce stát americkým prezidentem. Alespoň tak to vypráví Evan Osnos, autor knihy Joe Biden: The Life, The Run, and What Matters Now.

Teď, o desítky let a několik pokusů později, se Bidenův sen stává skutečností. Tak jako celé dekády i dnes uctívá instituce, prosazuje kompromisy a politiku vnímá spíš na úrovni vztahů než ideologií. „Budu prezidentem, který nebude