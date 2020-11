Poslechli lidé Babišovu výzvu a zůstali doma? Přinášíme data a grafy, jak se změnil pohyb po Česku

Epidemie koronaviru je nyní daleko vážnější než na jaře, přesto lidé zůstávají doma méně než v jejích počátcích. Ukazují to data technologických firem a mobilních operátorů. Nejmenší změnu pohybu zaznamenaly kraje na Moravě. Větší „rozpohybovanost“ než na jaře ale nelze jednoduše vysvětlit tím, že Češi na opatření „kašlou“ a chovají se nezodpovědně. Oproti jaru jsou otevřené všechny továrny a některé firmy nabízejí zaměstnancům méně příležitostí pracovat z domova. Samotný pohyb navíc nemusí automaticky znamenat setkávání.

Na každé tiskové konferenci ministři vyzývají lidi, aby zůstávali co možná nejvíce doma, aby na čas oželeli setkávání s přáteli a aby firmy poslaly zaměstnance pracovat z domova. „Je to velmi naléhavá prosba. Pokud to neuděláme, budeme se bavit o scénářích, které tady nechci moc rozebírat. Mějme na paměti přetížené zdravotnictví,“ apeloval naposledy na pátečním brífinku ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Stejná výzva zazněla před zavedením přísných opatření i z úst premiéra Andreje Babiše, který ji opakovaně zmínil ve svém projevu.

Vážení a milí spoluobčané, obracím se na vás s prosbou. Zůstaňte doma. Můžete tím zachránit lidské životy 🇨🇿 https://t.co/7XYWDlHXEN — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 18, 2020

Omezení setkávání je i podle odborníků aktuálně jediný zaručený způsob, jak se vypořádat s koronavirem, dokud nepřijde vakcína. K tomu směřují i veškerá opatření vlády: Od 22. října omezila volný pohyb lidí a zavřela část obchodů a provozů, o šest dní později pak přišel zákaz vycházet po deváté hodině večerní a další restrikce.

Pomohly výzvy politiků a „lockdown po česku“ zkrotit rozjetou epidemii? Opatření se do počtů pozitivně testovaných a dalších čísel o epidemii promítnou vždy zhruba s dvoutýdenním zpožděním. Zda lidé lockdownová pravidla dodržují, rychleji napoví právě data od technologických společností nebo od operátorů.

„Efekty opatření můžete sledovat i v krátkodobějších indikátorech, než je procento pozitivních testů nebo nakažených. Data o mobilitě osob je zrcadlí téměř ihned,“ vysvětlil nedávno v rozhovoru pro Deník N národní koordinátor testování Marián Hajdúch.

Deník N sesbíral aktuální data z různých dostupných zdrojů. Ukazují, že se život v Česku ani po zavedení posledních opatření nezastavil či nezpomalil v takové míře jako v březnu.

Je mobilita a mobilita

Právě daty od operátorů obhajovala vláda přísnější opatření. Členové kabinetu se nechali slyšet, že tyto údaje naznačují, že Češi stále hodně cestují a setkávají se. „Stále těch kontaktů je příliš mnoho a ta opatření nejsou vždy účinná,“ řekl 20. října poslancům tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). „Na základě středečních dat se zdá, že pandemie začíná oslabovat, ale data ukazují, že se sice mobilita snižuje, ale jen málo,“ upozornil zase premiér před týdnem poslance, když je žádal o prodloužení nouzového stavu.

Vláda nicméně žádnými „daty od operátorů“ v ryzí podobě nedisponuje, alespoň