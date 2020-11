Vláda chystá „rizikové skóre“. Každý bude vědět, jaká opatření dodržovat, říká Blatný

„V principu se jedná o to, že každý z nás dostane každý den jedno číslo od 0 do 100. To bude vyjadřovat riziko. Bude k dispozici pro kraje i celou zemi. Bude na ně navázáno pět úrovní jednotlivých opatření, která budou předem definována,“ řekl Blatný.

Podle něj bude v praxi toto opatření fungovat tak, že například při riziku 20 % začnou platit opatření na úrovni 2, při vyšším riziku se mohou stupňovat. „Když riziko zpětně klesne, bude sníženo i opatření,“ sdělil ministr. Na novém modelu pracovali odborníci ve spolupráci s ministerstvem, představí jej na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Podle Blatného se na novém modelu velmi intenzivně pracuje. Po víkendu chce mít k dispozici tabulku, ve které budou jednotlivá opatření navázána na aktuální stav šíření koronaviru. Veřejnosti chce model rizikového skóre představit koncem příštího týdne.

Samotné skóre se bude počítat ze čtyř parametrů. Mezi ně bude patřit