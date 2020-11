Odpověď Filipa Smojlaka na rozhovor Deníku N s bratrem Davidem

Bratr se v rozhovoru mimo jiné vyjadřuje k okolnostem maminčiny smrti. Musím se ohradit zejména proti jedné zjevné lži, kterou lze snadno vyvrátit. Bratr tvrdí, že jsem si od něj vyžádal maminčin telefon s tím, že je můj a že jsem z tohoto telefonu pak rozesílal nějaké smsky.

1. Není pravda, že jsem z maminčina telefonu rozesílal nějaké smsky přátelům maminky či komukoliv jinému. Maminčin telefon jsem od bratra skutečně fyzicky převzal (v tom má bratr pravdu), ale nikoliv s odůvodněním, že by snad měl být můj. Nijak jsem tento telefon funkčně nepoužil, naopak chtěl jsem zjistit, zda tak náhodou neučinil viník matčiny smrti (ať už je jím kdokoliv). Neprodleně jsem tedy telefon předal soudnímu znalci pro účely vyšetřování okolností, za kterých naše maminka zemřela. Dle soudního znalce z telefonu nikdo smsky po její smrti neodesílal. Jedná se tak o bratrův nepravdivý výrok, který mě má patrně v očích veřejnosti poškodit.

Podobně je to i s dalšími výroky. Bratr se v rozhovoru pro Deník N odchyluje od tématu a vrací se hluboko do minulosti. Při tom manipuluje s fakty o naší společnosti Smoljak-Svěrák, s. r. o., kterou jsem jako jednatel zastupoval od jejího vzniku do roku 2015. Tato manipulativní a nepravdivá tvrzení je třeba uvést na pravou míru.

2. Není pravda, že jsem jako jednatel společnosti Smoljak-Svěrák, s. r. o. cokoliv blokoval. Bratr uvádí jako příklad užití záznamu anglické verze divadelní hry Záskok (The Stand In). Ten byl pořízen režisérem Janem Svěrákem sice bez mého souhlasu, ale výrobu jsem toleroval. Smoljak-Svěrák, s. r. o. měla mít roli nositele práv výrobce záznamu. Po delším dohadování o podmínkách užití záznamu The Stand In jsem nakonec s realizací souhlasil, nikoliv nesouhlasil, jak tvrdí bratr.

Bohužel byli to právě moji sourozenci v čele s Davidem Smoljakem a pan Zdeněk Svěrák, kteří se shodně usnesli, že výrobcem záznamu právně a obchodně vůbec nemá být naše společnost Smoljak-Svěráka, s. r. o., jak bylo původně domluveno, ale společnost Biograf Jan Svěrák, s. r. o.. To by ovšem vedlo k porušení původní dohody a zvýhodnění konkurenčního subjektu, kterým Honzova obchodní společnost je. S tím jsem jako jednatel ani jako společník nemohl souhlasit. Dopustil bych se porušení povinnosti řádného hospodáře.

Poté se ostatní společníci vyjma mě dohodli, že je potřeba naši společnost zlikvidovat. Bratr dokonce před právníky písemně prohlásil, že společnost nemůže nadále fungovat, protože už v likvidaci je.

Pravdou tedy je, že jsem nic neblokoval, jako jediný jsem fungování společnosti vždy prosazoval včetně distribuce záznamů her DJC, a byly to naopak ostatní společníci, kteří uveřejnění záznamu zablokovali a další činnost naší společnosti imunizovali. Poté, co jsem ze společnosti odešel, je z ní do dnešních dnů spící mrtvá schránka.

3. Dále není pravda, že jednatelem společnosti Smoljak-Svěrák, s. r. o. byl „za Svěráky Honza Svěrák“, jak tvrdí můj bratr. Prostým pohledem do obchodního rejstříku každý lehce zjistí, že tímto druhým jednatelem vedle mne byl a dodnes právně je pouze a jedině pan Zdeněk Svěrák. Pravdou ovšem je, že se Jan Svěrák v naší společnosti, ve které nikdy nebyl ani společníkem, jako jednatel skutkově choval. Například podepsal za svého otce i za mne smlouvu se svou vlastní společností Biograf Jan Svěrák k záznamu hry Proso, čímž porušil zákon To byl ostatně hlavní důvod toho, proč jsem jako jednatel na svou funkci rezignoval. Neměl jsem totiž jako jednající žádný vliv na chod naší společnosti, o které rozhodoval jednatel konkurenční společnosti Jan Svěrák.

Ve věci pozůstalosti našeho otce bratr také lže.

4. Především neexistuje žádná dohoda na tom, že bychom bratrovi svěřili do úschovy tátovy věci (nepřesně nazývané jako „archív“). Pokud taková dohoda podle bratra existuje, měl by ji ukázat. To však dosud neučinil a ani nemohl učinit. Nikdo totiž neví, jaké věci přesně z otcova bytu po jeho smrti odvezl a ukryl. Dohoda o věcech, které nejsou účastníkům dohody známy, být uzavřena ani nemohla (ani písemně ani ústně). Byla by totiž neplatná pro neurčitost.

5. Je pravda, že jsme se dohodli, že všechny listinné věci a dokumenty z otcovy pozůstalosti, u kterých je to možné, bratr naskenuje a poté předá jejich skeny, resp. kopie nám ostatním sourozencům, abychom znali alespoň obsah těchto dokumentů, když nemůžeme mít všichni stejnou a tutéž věc, kterou nelze fyzicky rozdělit na čtyři díly. Domníval jsem se, že to bratr udělal ještě v tátově bytě.

Bratr mi však ani po deseti letech obsah listin nepředal. Kdyby tak učinil, jak tvrdí v rozhovoru, nevymáhal bych tyto kopie dodnes prostřednictvím soudů. Jde mi totiž právě a především o jejich obsah, který může prokázat, čeho všeho náš táta byl a je autorem. Zajímavá je zejména otázka díla divadelního režiséra, což je právní otázka mimořádného významu pro celou Českou republiku.

Přestože bratr tyto potenciální důkazy mohl během deseti let kdykoliv předat, neučinil tak ani po opakovaném naléhání mém, mojí partnerky, a neučinil tak dokonce ani na výzvu advokáta. Úpěnlivě se předání kopií brání a vymýšlí další a další neuvěřitelné kličky a výmluvy, proč to udělat nemůže anebo nechce. A to i u soudu. V jednom případě měl soudu doložit otcovu režijní knihu k dílu Járy Cimrmana, o které byl veden spor, předal však režijní knihu k nějaké studentské frašce z otcova mládí….

6. Není pravda ani to, že by kdy nějaký konkrétní dokument z tátovy pozůstalosti na mou žádost bratr předal mně osobně. Stalo se tak vždy pouze prostřednictvím soudů, které musely bratra vyzvat, aby tak u dílčích věcí učinil. On je pak občas předal soudu. Jsou o tom desítky záznamů. V nejméně jednom případě tak ale neučinil ani na výzvu soudu, a to u otcovy režijní knihy, která mohla prokázat, že tátova režijní koncepce skutečně existuje, a nikoliv neexistuje, jak tvrdí advokáti Zdeňka Svěráka. Bratr ovšem neustále opakuje, že tátovo režijní dílo není žádné

dílo, a proto tátovy režijní knihy pro Divadlo Járy Cimrmana utajuje jak přede mnou, tak před veřejností a nakonec i před samotnými soudy.

Ke sporům o autorská práva Ladislava Smoljaka:

7. Bratr v rozhovoru nepravdivě informuje veřejnost ohledně soudních sporů o autorská práva k dílům našeho otce. Soudní spory probíhají zejména proto, že s dílem nelegálně obchodují dvě agentury – Divadelní agentura ECHO, spol. s r. o. a Aura-Pont, s. r. o. Proč nelegálně? Protože svými pravomocnými verdikty o tom již několikrát rozhodly krajské soudy, například KS v Českých Budějovicích, KS v Ostravě, KS v Brně a MS v Praze. Ten poslední dokonce v případě Žižkovského divadla Járy Cimrmana, p.o.

Divadla mně tedy většinou platí za užívání autorských práv našeho otce cenu obvyklou, na základě zákona a dle vymahatelných soudních rozhodnutí, nikoliv proto, jak tvrdí bratr, že snad nechtějí chodit po soudech. Velice často na pokyn advokáta Zdeňka Svěráka a Davida Smoljaka k soudům chodí. Tento advokát, JUDr. Fr. Vyskočil, dokonce mnohé z nich u těchto soudů zastupuje, takže to nepochybně bratr ví.

Není ani pravda, že některá divadla nemohou hrát, protože jim to údajně zakazuji. Já pouze chci, aby se práva našeho otce užívala legálně, nikoliv nelegálně. Žádný takový případ prostě nikdy nenastal, žádné představení jsem nikdy nezakázal a bratr ani žádný takový případ neuvádí, protože žádný neexistuje.

8. Dále není pravda, že moji sourozenci chtějí zachovat mechanismus, který si údajně dohodli Smoljak se Svěrákem ještě za tátova života. Opak je pravdou. Moji sourozenci, za které jedná stejný advokát, který zastupuje také rodinu Svěrákovu, dělají pouze to, co po nich chce pan Svěrák, to jest, aby z užívání našich práv měla provize Divadelní agentura ECHO, spol. s r. o. Otec však proti tomuto principu a proti této podezřelé agentuře bojoval nejméně dvacet let. Nakonec se mu podařilo vyhrát! Smoljak se Svěrákem se totiž po roce 2005 dohodli na tom, že Divadelní agentura ECHO, spol. s r. o. nebude agentovat Divadlo Járy Cimrmana a také to až do jeho smrti nečinila.

A jak již bylo řečeno, soudy několikrát rozhodly, že současná podoba vztahů, která odporuje vůli našeho otce, je nelegální. Bratr tedy tvrdí, že se snaží zachovat to, co si nastavili otec se Svěrákem, ale jedná zcela opačně. Snaží se otcovo snažení zmařit a vrátit do hry Divadelní agenturu ECHO, spol. s r. o., se kterou se náš táta před svou smrtí ve zlém rozešel.

Filip Smoljak