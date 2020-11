Nenahraditelné přátelství, zpochybnění výsledků i mlčení. První reakce světa na Bidena

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová čekala se svou gratulací téměř hodinu od vyhlášení projekcí výsledků americkými televizními stanicemi. Ve tweetu posléze „srdečně“ blahopřála nejen příštímu prezidentovi Bidenovi, ale i budoucí viceprezidentce Kamale Harrisové: „EU a USA jsou přátelé a spojenci, spojují nás nejhlubší vazby. Těším se na spolupráci se zvoleným prezidentem Bidenem.“

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections.

The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020