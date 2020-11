Obavy ze zbraní v ulicích i zničení kapitalismu, zklamání, únava i vztek. Jak Američané vyhlížejí výsledky

Ani třetí den po volbách neměli Američané jasno, kdo bude jejich příští prezident. Jak to prožívají? Kde to sledují? Co si o všem myslí? Kde se stala chyba a jak to dopadne? Zpravodajka Deníku N ve Spojených státech oslovila některé z těch, s nimiž mluvila v minulých dnech.