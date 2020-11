Jak se obléknout na běhání v zimě? Představte si, že je venku o 10 stupňů víc

Při nových opatřeních zůstává běh v exteriéru jednou z mála snadno dostupných sportovních aktivit. Horší je to často s odhodláním, jelikož opatření přicházejí v době vrcholícího podzimu a blížící se zimy. Tma ani chladné počasí však nejsou překážkou, pokud se na ně dobře připravíme.

V posledních letech nastal pokrok ve vnímání sportovního oblečení a většina běžců si uvědomuje, že funkční triko je lepší volbou než bavlněné. Nejde jen o pohodlí při běhu, ale především o eliminování zdravotního rizika.

„Bavlna neodvádí vodu, naopak, zadržuje ji, což zvyšuje riziko nachlazení. Obzvlášť na podzim a v zimě,“ vysvětluje Silvia Petrjánošová z běžeckého obchodu RunningPro. Hlavní výhodou funkčního oblečení je právě jeho schopnost odvádět vlhkost a udržovat pokožku v relativním suchu.

Efektivním způsobem pro oblékání se do chladného počasí se zdá být systém tří funkčních vrstev. První vrstva je základní, druhá tepelně izolační a třetí je ochranná.

Základní vrstva

První a nejdůležitější vrstva. Je to oblečení, které je v přímém kontaktu s pokožkou a na ochraně zdraví se podílí nejvíce. Proto se doporučuje být při jeho výběru důsledný. Důraz musí být kladen na funkčnost oblečení. Jeho úlohou je udržovat stálou teplotu těla tím, že odvádí pot a vlhkost do okolního prostředí nebo do další vrstvy.

Odbornice upozorňuje, že správná funkčnost je podmíněna také výběrem