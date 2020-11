Sportovkyně po kariéře: Po 30 životopisech bez odpovědi se necítíte jako plnohodnotný člověk

Jak vzpomínáte na první den, kdy jste už nebyla profesionální volejbalistkou?

Byl velmi specifický, protože jsem s volejbalem skončila v době první vlny koronakrize. Vrátila jsem se z Izraele a druhý den jsem se probudila do povinné karantény. Rozhodnutí o konci kariéry jsem ale udělala s půlročním předstihem. Věděla jsem, že ten den nastane, a připravovala jsem se na něj dlouhodobě. Měla jsem za sebou dostatečně dlouhé období, během kterého jsem se s koncem kariéry mohla vyrovnat. Čekalo mě hodně přemýšlení.

Nad čím?

Nad základními životními otázkami, které jsem do té doby nikdy neřešila: co budu dělat, kde se zaměstnám a jestli mě vůbec někdo zaměstná. Dobře jsem si uvědomovala, že nemám žádné pracovní zkušenosti a nemusí to jít lehce. Jsem velice šťastná, že to nakonec dopadlo jinak.

Hokejista Ľubomír Višňovský nám říkal, že byl po skončení kariéry nervózní a cítil se nepotřebný. Zažívala jste podobné pocity?

Extrémně zbytečná jsem si připadala ve chvílích, když jsem čekala, jestli někdo zareaguje na můj životopis, nebo když se na mě lidé při pohovorech dívali skrz prsty jen proto, že jsem bývalá volejbalistka. Šlo o to, že si prohlédli životopis a ptali se mě, jestli mám kromě volejbalu i jiné pracovní zkušenosti. Samozřejmě jsem odpovídala, že ne, a pak měli tendenci se mnou mluvit jako s dítětem – jak kdybych se v životě nepohybovala mezi normálními lidmi.

Když se někdo věnuje sportu, neznamená to, že neví, jak fungují úřady nebo pošta. Bylo to nepříjemné, ale po delším přemýšlení jsem se na to dokázala připravit. Kdyby mě příliš přepadaly pocity zbytečnosti a začala bych nad tím příliš přemýšlet, asi bych to prožívala velmi špatně.

Necítila jste se trochu poníženě, když jste zjistila, že vaše předešlé sportovní výsledky v novém životě prakticky nic neznamenají?

Nikdy jsem nebyla typ, který by potřeboval sdělovat, co zažil a čeho dosáhl, ale můžete mi věřit, že to byla pořádná facka. Volejbalový svět je malá bublina a každý v něm zná každého. No a po letech strávených v zahraničí, případně v reprezentaci si získáte určité postavení, vytvoříte si dobré jméno a respekt. Na pracovním pohovoru a v zaměstnání to tak nefunguje a zaměstnavatelům je úplně jedno, jestli jste strávila 15 let v reprezentaci, nebo ne.

Obzvlášť náročné pro mě bylo