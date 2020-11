Nejdřív vás na školu připravíme, pak teprve začneme učit. Švédský přístup k začleňování dětí cizinců se mění

Švédský deník Ivy Vokurkové: Školy tu mají už od 60. let, kdy země „dovážela“ pracovní sílu ze zahraničí, přípravné třídy pro děti cizinců. Cílem je nováčky co nejrychleji naučit základy švédštiny a integrovat do běžné třídy. Stále více škol ale nyní od přípravek upouští a snaží se cizince vzdělávat rovnou se švédskými žáky.

„Někteří mí spolužáci ve své rodné zemi vůbec do školy nechodili a neuměli číst ani psát,“ vzpomíná na svoji zkušenost se švédskou přípravkou pro cizince můj bratr, gymnazista Martin Vokurka, jehož zkušenosti mi přišly natolik zajímavé, že jsem je sepsala.

Do Švédska jsme se s rodiči přestěhovali před sedmi lety, začíná bratr. Jsou to lékaři a táta dostal pracovní nabídku od fakultní nemocnice v Umeå, kam roky pravidelně jezdil vést operační kurzy. Mně bylo deset a v Česku bych šel do 5. třídy. Tady mě ale dali do čtvrté, protože švédská škola začíná v šesti letech povinným přípravným ročníkem a až pak následuje první třída.

Jako „nyinvandrare“ neboli nového přistěhovalce mě zařadili do přípravné, tzv. mezinárodní třídy. Tam chodí děti, které se stejně jako jejich rodiče nenarodily ve Švédsku a jsou tu méně než čtyři roky. Kromě mě tam byl Ukrajinec, Ind, Eritrejec,