Stále není rozhodnuto. Americké volby dnes zastínily dokonce i další pokles v denním přírůstku lidí pozitivně testovaných na přítomnost koronaviru. Ačkoliv napínavému klání Donalda Trumpa a Joea Bidena věnujeme většinu času a prostoru, nezapomínáme ani na další témata. V Notesu vás dnes Lenka Vrtišková Nejezchlebová výjimečně zavede i do redakčního volebního zákulisí.

Notes: Nervák až do konce, který nenastal. Americké volební drama v terénu, v datech i v redakci

Náš web dnes zcela pochopitelně válcují zprávy z povolebních Spojených států. Jde o událost, která svým významem daleko přesahuje jejich hranice. Tento Notes jsem si otevřela už v popoledních hodinách, ale brzo mi došlo, že dnes není možné ho psát tak, aby zachytil, co se stalo. Ono se to totiž pořád děje a bude dít. I když obhajující prezident hned ráno prohlásil, že to je celé „obří podvod“, který on ovšem „vyhrál“.

Zpravodajský kvas s sebou taky nese přívalový déšť námětů a nápadů na další články, úhly pohledů, analýzy, předpovědi, komentáře a rozhovory. I jejich obsah se proměňuje během hodin i minut. Proto vás v dnešním Notesu chci dovést především sem, k online zpravodajství k americkým volbám, kde to žije každou minutou a kterému dominuje interaktivní mapa USA s počty volitelů v jednotlivých státech, jež se postupně barví do modra nebo do červena.

Právě zde se dozvíte všechny nejčerstvější zprávy tak, jak je hledá, sbírá, vyzobává a zpracovává náš volební tým, který vám vzápětí představím.

Mě ty volby prostě baví

Tuhle mapu (a další udělátka do článků i online zpravodajství) vyrobil náš grafik Tomáš Kunc. „Kontinuálně jsem přešel z denní práce, kdy jsem doprogramovával mapu s grafem a taky widget, do večerní služby. Dal jsem si asi tak tři hodiny přestávku. Naštěstí vše fungovalo bez problémů, až na drobné detaily, kdy byla třeba větší prodleva při synchronizaci dat mezi mapou a volebním pruhem, každá věc totiž vyžadovala trochu jiné technické řešení,“ vysvětluje. Proto zpočátku součet volitelů nekorespondoval přesně s obarvenou mapou, ale během pár minut bylo všechno v pořádku.

Překvapilo ho něco z pohledu jeho expertizy? „Sledoval jsem průběžné výsledky voleb nejen u konkurence v Česku, ale i v zahraničí, a ze začátku byly diametrálně rozdílné. Téměř každý zpravodajský web měl jinak zbarvené mapy. Postupně se to ale ustálilo,“ dodává Tomáš.

„Americká volební noc skončila. Jenže zatímco do Nového světa přišel rozbřesk, výsledky v klíčových státech kolem Velkých jezer i na atlantickém pobřeží zůstávaly nadále zahalené tmou nejistoty. A zatím se na tom nic nemění,“ píše Jan Wirnitzer ve svém nejčerstvějším textu s titulkem: Trump dlouho vedl, závěr sčítání spíš favorizuje Bidena. Ale kdo ví.

Honza nepatří do zahraničního oddělení Deníku N, k volebnímu týmu se připojil sám, rád, dobrovolně a nadšeně. „Mě ty volby baví. Ostatně, normálně píšu věci z ‚domova‘, ale jsem přeučený zahraničář, kterým jsem byl v dřívějších redakcích,“ říká. A jak se udržoval v noci a nad ránem v bdělém stavu? „Dovolil jsem si značně nezdravou (ale asi nijak nečekanou) nálož dost velkého množství coly a kafe a v krizových chvílích nabudit mentoskou. Snědl jsem asi i slané tyčinky. Sice si nepamatuju, že bych je jedl, ale nemůžu je najít,“ směje se.

Dějiny se přes tebe převalí, sotva dopíšeš text, jsou zas dál

„Volby jsou podvod. Chtějí nám je ukrást, opakuje americký prezident Donald Trump bezprecedentním způsobem po uzavření volebních místností v USA své dřívější výroky. Zastavte hlasování, pokračuje, ačkoliv hlasování ve všech státech USA už skončilo,“ cituje ranní prohlášení ve svém textu vedoucí zahraniční redakce Jan Kudláček a vysvětluje, co tím Trump sleduje a k čemu může při průtazích sčítání dojít.

Překvapilo ho na vývoji po uzavírání volebních místností něco? „Ani ne, takhle nějak se to očekávalo a tak jsme o tom i psali. Ono se to teď po bitvě snadno píše, ale trochu se ukazuje, jak slabý kandidát Biden je. Je s podivem, že Demokratická strana nedokázala vůči tak problematickému kandidátovi, jako je Trump, vyprodukovat někoho silného a výraznějšího. Ačkoliv teď v průběhu odpoledne vidíme, že se jeho pozice zlepšuje a pořád může vyhrát,“ říká Honza.

„Můžeš to znát a dělat přes dvacet let, ale stejně tě znovu překvapí, jak je živé zpravodajství náročná práce, jak hodiny utíkají a ty máš pocit, že jsi vlastně nestihla nic pořádného a že se dala udělat spousta dalších věcí. A líp,“ usmívá se. „Událostí se prostě valí rychleji, než čekáš, dějiny tě svým tokem zavalí, převalí se přes tebe, a než se naděješ a než je ‚popíšeš‘ v textu, už jsou zase někde dál.“

Mezi voliči za oceánem

Mezi analýzami, čísly, informacemi a výhledy se krásně vyjímají úplně „obyčejné“ příběhy amerických voličů, jak je zaznamenává a zručně píše naše reportérka, která odletěla za oceán, Jana Ciglerová. Umí lidi krásně rozpovídat a zároveň má sebekázeň jim hned necpat svoje vidění světa, i když může být diametrálně odlišné.

Poslouchá a doptává se (a někdy u svých respondentů i nocuje :)). A tak mohla vzniknout třeba tato silná črta z venkovského života manželů Mellingerových z pensylvánského venkova, kteří silně věří v Ježíše a v Trumpa. Příběh obsahuje překvapivý bonus ze života zdejší amišské komunity.

A jak volební den a noc Jana prožila? „Spala jsem čtyři hodiny. Od včerejšího rána jsem objížděla volební místnosti a skončila v jedenáct v noci ve Fort Lauderdale v barech na promenádě Las Olas,“ říká a přikládá fotku. „Byla to náročná volební šňůra, ale bylo to skvělý, přesně kvůli tomu jsem sem přijela. Kudy chodím, tudy cítím nervozitu, jak to dopadne.“

Nakonec se rozhodla ze svých zážitků a rozhovorů s voliči napsat samostatnou reportáž, kterou si můžete přečíst zde.

A co pro ni bylo ve volební den nejhorší z profesionálního hlediska? „Nedařilo se mi najít Trumpovy voliče, nebo teda alespoň ty, kteří by se k tomu otevřeně hlásili.“ Nakonec se jí to povedlo.

Byl to adrenalin

Další z těch statečných, kteří dění na druhé polokouli sledovali téměř nepřetržitě, byl Kirill Ščeblykin. Po zpravodajské směně se odpoledne ve svém textu zaměřil speciálně na hispánskou menšinu, jejíž význam (i ve volbách) stále roste.

Noční službu měl od 1:00 do 9:00. „V bdělém stavu mě udržovala káva a cola, ale vzhledem k tomu, jak se situace už nad ránem zamotávala, nebyly ani žádné povzbuzováky potřeba, byl to adrenalin. Nebýt kuriózního amerického volebního systému, bylo by už vymalováno,“ míní Kirill. „Je opravdu fascinující, že Spojené státy volí v 21. století prezidenta systémem, v němž může vyhrát kandidát s méně hlasy. Podle mě bude zajímavé v budoucnu sledovat vývoj americké debaty o jeho možné reformě, už teď jej velká část Američanů kritizuje.“

Kolegyně Dominka Píhová, která naši redakci posílila teprve nedávno, v noci na dnešek vstávala a psala už ve čtyři (dopovala se kávou a cookies s bílou čokoládou, které si před volbami napekla). „Když jsem nastavovala budík, naivně jsem si myslela, že čtvrtá hodina ranní by mohla něco zásadního ukázat… ale okolo páté už bylo zřejmé, že sama volební noc ukáže leda tak to, že za vítěze se nemůže s jistotou prohlásit nikdo, i když snahy byly,“ naráží na prohlášení Donalda Trumpa.

Co ji zatím nejvíc překvapilo? „Že se do Kongresu dostaly dvě sympatizantky konspiračního hnutí QAnon. Skrze ně se tak tyhle absurdní teorie dostávají do Sněmovny reprezentantů a mainstreamové politiky v USA.“

Americké volby budou pochopitelně i hlavním tématem zítřejšího papírového vydání:

– Nejdelší americká noc a její poselství

– Američtí vědci chtějí Bidena, Trump ale uškodil méně, než se zdá

– Lehce dystopická úvaha spisovatele sci-fi příběhů

– Grafický přehled známých výsledků amerických voleb 2020

– Reportáž z amerického venkova: Život s Trumpem, Ježíšem a televizí Fox

– Čtyři scénáře vývoje covidu v Česku

– Hrad tajil, jaký měl Zeman program v době, kdy se mohl setkat s Blatným

– Aby se něco začalo dít, musí to chtít Babiš, říká Kubal o knize Pandemie

– Vnučka si vyčítá smrt dědečka, který měl covid

Ale život jde dál i mimo USA

Jana Ustohalová, která sleduje online a distanční výuku školáků, zjistila, že se jí stále neúčastní tisíce dětí. Stát jim sice poslal peníze na počítače, ale ne na připojení k internetu.

Bára Janáková mluvila s lidmi, kteří s láskou a ohromným úsilím pečovali o své stárnoucí a nemocné blízké, všemožně se snažili, aby se sami nenakazili koronavirem a infekci pak nepřenesli právě na ty nejzranitelnější, jenže přes veškerou snahu se to stalo. A smutně dopadlo. Pozůstalé tak trápí výčitky a pocity selhání. Jak v podobných případech postupovat? Bára se ptala odbornice na péči o seniory, ale také psychiatra.

Hospody jsou zavřené, přes okénko mohou vydávají jen jídlo, ale žádný alkohol. Výtečníkem dne se stává předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který si zaskočil „na jedno“.

Fotky nahé, drsné i roztomilé

V nabídce máme dva fotografické příběhy. V tom prvním píše Ivan Adamovič o Martinu Gabrielu Pavlovi, který nafotil sérii snímků nahých lidí ve veřejném prostoru čtyř středoevropských měst – Brna, Bratislavy, Budapešti a Vídně. Modely si nevybíral, bral každého. Upozornění (ať už vás naláká, nebo odradí): Tento článek obsahuje nahotu.

V tom druhém zpovídá Renata Kalenská ředitele humanitární organizace Magna a držitele několika ocenění Czech Press Photo Martina Bandžáka. V rozhovoru popisuje hrůzy, které během svých misí zažívá. Už dvacet let.

A jak to dnes vypadá s čísly nově pozitivně otestovaných? Do středeční 18. hodiny testy odhalily 7298 případů koronaviru. Za dnešek s nemocí covid-19 zatím zemřelo 83 lidí, 8278 lidí je hospitalizováno.

Náročný den nabitý událostmi se chýlí ke svému konci a nerada bych, aby tento Notes končil smutně. Proto je tu borec na konec. Novorozený hrošík liberijský, sameček druhu, kterého se poprvé po patnácti letech povedlo rozmnožit v ZOO ve Dvoře Králové. Přejeme mu neporušenou hroší kůži.

Vám přeju klidný večer, i když drama v Americe pokračuje…

Za celou redakci Deníku N se loučí Lenka Vrtišková Nejezchlebová.