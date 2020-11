Lék pro prezidenta USA: Naučte se jazyk čínských komunistů a tlačte na jejich slabiny, radí expert

Dan Blumenthal vedl čínský odbor Pentagonu, americké vládě v otázkách Číny radil přes deset let a nyní vydal knihu Čínská noční můra: Velkolepé ambice upadajícího státu. Studená válka s Čínou? Nesmysl, ale nový vládce Bílého domu se konečně musí naučit dívat čínskýma očima a pochopit, že nebezpečí je v síle a slabosti zároveň, říká Blumenthal ve velkém povolebním rozhovoru pro Deník N.

Mluvíme spolu bezprostředně po amerických prezidentských volbách. Pořád není rozhodnuto, takže první otázka je jasná: zůstal by staronový prezident Donald Trump věrný své protičínské rétorice?

Není to jenom rétorika. Čínská politika Donalda Trumpa se dotýkala mnoha problémů, na které si lidé v USA stěžovali roky, od ekonomických potíží přes územní rozpínavost. Snažila se tlačit proti čínské hospodářské agresi, expanzi v Asii nebo úsilí o budování světové telekomunikační infrastruktury. Celkově to pokládám za nátlak, který byl zapotřebí. A domnívám se, že kdyby Trump vyhrál, bude v něm pokračovat.

Co by na to řekli v Pekingu?

Nepotěšilo by je to. Vidí v Trumpovi někoho nepředvídatelného, s kým se obtížně jedná. Udržuje je v nejistotě, napjaté a v obavách – což pro USA není zas tak špatná věc. Věřím, že Trumpovo znovuzvolení by Peking zklamalo.

Raději by Joea Bidena? Přinesla by jeho vláda ve věci Číny takový obrat?

Nemyslím si, že by změnila zas tolik. Trump, nebo Biden, obecná nálada ve Státech se ve věci Číny celkem shoduje. Vidí v ní geopolitického rivala a věří, že potřebujeme komplexní postup, jak čelit jejím snahám o podrývání našich národních zájmů. Biden by