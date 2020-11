Václav Cílek vyhlíží znovuzrození či alespoň přežití pozemské civilizace

Oficiální anotace knihy ale naznačuje ambicióznější záměry; píše se v ní, že nový opus je plodem autorova několikaletého uvažování o společnosti, přírodě a nás samých. Na takovou rozdvojenost a neustálenost už jsou ovšem Cílkovi čtenáři zvyklí, takže je příliš nepřekvapí, že i v této knize najdou pasáže blížící se odbornému přírodovědeckému výkladu, eseje hledající odvážné souvislosti napříč obory, ale i unikavá vyjádření ústící až v mystické mlčení: „Hodně věcí schválně nedořeknu a zbytek jsem zapomněl.“ Snaží se pohybovat ve vědeckém diskurzu, ale tak, aby posiloval mytickou mysl.

Recenze i cestopisy

Také stylisticky jde o knihu různorodou: neradostnou charakteristiku současného globálního světa tvoří vlastně jakési rozšířené recenze knih Podivná smrt Evropy: Imigrace, identita, islám (Leda 2018), Řecká tragédie (Novela Bohemica, 2017) nebo do češtiny nepřeložené Jak skončí kapitalismus? (How Will Capitalism End?, Verso 2018). To, jak by mohla vypadat budoucnost postprůmyslového světa, autor zkoumá během své cesty do Detroitu, o které vypráví ve svérázné cestopisné kapitole, i když i její účel má více rovin a autor jej záměrně mírně zlehčuje: „Situace je trochu šílená, protože jeden Rakušan, jeden Čech a jeden indiánský šaman vyrážejí na dlouhou detroitskou cestu, aby viděli konec amerického snu. Cestou dělají podivné věci, zpívají a dohadují se s různými jedinci, sešlými alkoholem, nicneděláním a nemocemi, o křesťanském a indiánském bohu.“

Autor se také prakticky zamýšlí nad tím, jak čelit výzvám světa, v němž bude kvůli ekologické krizi stále obtížnější