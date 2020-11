Středočeský kraj poslal firmě dotace na promítání filmů. Členství v ČSSD nehraje roli, říká majitel

Středočeský kraj v říjnu poskytl téměř 200 tisíc na promítání pro seniory a děti z dětských domovů. Bohulibý záměr realizovala firma ZIP company, kterou spoluvlastní sociální demokrat Pavel Volf. Ten provozuje i kladenské Kino Hutník, kde se projekce konaly. Náklady na promítání pro jedno dítě vychází zhruba na 400 korun, v případě seniorů je to ještě víc.

Společnost ZIP company se podle svých stránek zabývá propagací, marketingem a neveřejnými nabídkami energií. Z půlky ji ovládá někdejší kladenský zastupitel a vlivný sociální demokrat Pavel Volf. Ten ostatně přes dvacet let vlastní a řídí i kladenské Kino Hutník, a to společně s bratrem Vojtěchem, který dokonce v minulosti sociální demokracii v Kladně vedl do voleb.

Středočeská krajská rada, kterou s podporou komunistů ovládalo ANO a sociální demokracie, této firmě krátce před krajskými volbami schválila dvě dotace: První na