Školy dostaly peníze na počítače, ty jsou ale vyprodané. Půjčit techniku přitom potřebují i rodiny ze střední třídy

„V této chvíli nemáme žákům co půjčovat,“ říká bezradně Markéta Olbertová, ředitelka Základní školy Pastviny v Brně-Komíně. „Vyhlásili jsme veřejnou zakázku a vybrali firmu, která má techniku dodat. Slíbila, že to bude do konce listopadu,“ popsala Deníku N. To je podle ní ještě přívětivý termín, protože některé firmy škole nabízely dodání až v lednu.

Veškerou volnou techniku, kterou škola měla, rozdala učitelům. ZŠ Pastviny přitom navštěvuje 770 žáků a na počítače dostala od ministerstva školství asi devět set tisíc korun.

Podobně mluví i další ředitelé škol, které Deník N oslovil. Pokud se jim podařilo techniku nakoupit, pak díky tomu, že