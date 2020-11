Zemřel Marcel Grün, propagátor kosmonautiky

Ihned po promoci nastoupil jako odborný pracovník do pražského planetária, kde zůstal pracovat po celý život, i po spojení této instituce se zmíněnou hvězdárnou. Od roku 2000 byl zde ředitelem, ale mnoho z této doby už bylo poznamenáno úbytkem jeho zdraví a sil. Až v roce 2018 byl s mnoha poctami vystřídán a odešel do důchodu. I potom docházel do Planetária tak často, jak mu jeho lékař dovolil, a pokračoval v činnosti.

Poprvé jsem ho poznal v sedmdesátých letech jako středoškolský student, hltající jeho fascinující přednášky o kosmonautice. Tehdy, v době Apolla a Skylabu to byl prorocký hlas otvírající nové obzory optimistické budoucnosti. Optimistické, přestože tehdejší šedivé „bezčasí“ bylo všechno, jenom ne optimistické.

Protože mne ten optimismus nesmírně lákal, kontaktoval jsem ho čím dál častěji. Brzy kolem nás začala vyrůstat parta nadšenců, která později párkrát zazářila a dodnes se její členové angažují různou měrou v kosmických záležitostech.

Marcel pocházel z rodiny, které komunisti ublížili víc než jiným.