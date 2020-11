Epidemie zpomaluje, vyhráno není. Známe čtyři scénáře vývoje do poloviny listopadu

Aktuální vývoj šíření covid-19 potvrzuje zpomalování epidemie, problémem ale zůstává nákaza u seniorní skupiny obyvatel, kde se vir i nadále šíří. Počty lidí v nemocnicích budou dále stoupat. Vyplývá to z čerstvých dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které má Deník N k dispozici. Stát má také nové čtyři scénáře možného vývoje nákazy do poloviny listopadu, rozhodující by měl být tento týden.