Poslední normální víkend a temný scénář po amerických volbách

Glosa spisovatele sci-fi Jaroslava Veise: Bude to poslední normální víkend, který zažijeme, popisoval v pátek 30. října hlasem poznamenaným emocí Thomas L. Friedman, známý komentátor listu New York Times, v debatě s moderátorem Andersonem Cooperem na CNN, co se stane, pokud volby amerického prezidenta dopadnou tento týden jinak než zcela přesvědčivým vítězstvím Joea Bidena.

Podle Friedmana začnou problémy, už když Biden vyhraje těsně; každý hlas, který demokratický kandidát získá, bude Trump zpochybňovat a nastanou tahanice, které se potáhnou dlouhé týdny, a kdoví jak skončí. Jiné však přijdou, když Trump své prezidentství obhájí. Zpečetí to nejen proměnu Ameriky, ale taky toho, jak na ni pohlíží svět. Bude to, jako by Socha svobody na všechny, kdo k ní a k Americe vzhlížejí jako k zaslíbené zemi svobody a rovných příležitostí pro každého, řvala: Vypadněte z mého dvorku!

New York Times zveřejnily týž den na svém webu rozsáhlý text investigativního novináře Rona Suskinda s titulkem Den poté, co skončí volební den (The Day After Election Day). Žurnalista, který se tři desítky let věnuje problematice národní bezpečnosti a prezidentské agendě, strávil měsíc rozhovory s více než dvaceti lidmi z Trumpova okolí, vládními úředníky a prezidentovými poradci.

Ti mu pod podmínkou anonymity popisovali Donalda Trumpa jako člověka