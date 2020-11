Dva agenti, generál a tajemný doktor. Schůzka v Moskvě ukázala, že novičok není prošlé zboží z 90. let

„Valeriji Petroviči, prosím…,“ vydá pokyn vrchní velitel ruských ozbrojených sil a prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin. Je 27. září 2017. Polygon Kizněr, Udmurtsko.

A generál Valerij Petrovič Kapašin, ředitel Federální správy pro bezpečné skladování a likvidaci chemických zbraní, v pozoru oznamuje, že právě začíná jedinečná operace – bude zlikvidována úplně poslední chemická zbraň, která v celém Rusku zbývá.

„Dovolte zahájit likvidaci,“ žádá generál. „Povoluji,“ řekne Putin z obrazovky přes telemost. Jeho přítomnost na místě, kde se léta skladovaly a likvidovaly životu nebezpečné chemikálie, není žádoucí.

Je to velké divadlo. „Dneškem se Rusko stává zemí zcela zbavenou chemických zbraní,“ blahopřejí si všichni přítomní.

Za pět měsíců, 4. března 2018, je jeden z ruských vynálezů, bojová chemická látka typu novičok, použita při pokusu o vraždu bývalého ruského agenta žijícího v Británii a jeho dcery.

Na likvidaci poslední chemické nálože dohlížel prostřednictvím telemostu sám vrchní velitel ruských ozbrojených sil a prezident Ruské federace Vladimir Putin. Zdroj: Rodina, svoboda, Putin/YouTube

Skripalovi útok přežijí. Britové obviní z organizace atentátu ruské tajné služby. O tom, kde vzali vyslaní vrazi novičok, se dlouze diskutuje. Oficiálně by se neměl nejen vyrábět, ale ani skladovat. Nikde na světě. Tedy ani v ČR.

Ruští experti na obvinění z pokusu o vraždu odpovídají útokem: novičok mají prý k dispozici jak Britové, tak Američané. Korunu tomu nasazuje ruský velvyslanec v Británii Alexandr Jakovenko, který v dubnu 2018 prohlašuje, že novičok se v současnosti vyrábí v USA a v České republice. Žádné důkazy, kromě výroků českého prezidenta Miloše Zemana, tuto jeho verzi nepodpoří.

Svědectví vynálezce

20. srpna 2020 zkolaboval při letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy opoziční předák Alexej Navalnyj. Po převozu do německé nemocnice lékaři a nakonec i chemici konstatují: použili proti němu novičok. Největší podezření padá opět na ruské tajné služby.

Němci požádali o přezkoumání vzorků Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Ta uvedla, že dva vzorky Navalného krve a moči obsahovaly „inhibitor cholinesterázy“. Tedy – novičok. Tentokrát silnější než předchozí použité formy.

I v tomto případě vznikají diskuse, kde se novičok stále bere? V rozhovoru pro Deník N o tom spekuluje i jeden z jeho vynálezců, ruský chemik Vladimir Uglev.

Podle něj se mohl nyní na trh dostat novičok, který během turbulentních 90. let minulého století unikl z laboratoří. Prodávali ho někteří vědci, kteří najednou zůstali bez výplat a perspektivy. Kolik ho rozprodali a komu se dostal do rukou, už dnes nejde přesně zjistit.

Jenže podle vědců novičok, kterým zkoušeli otrávit Navalného, je jiný než doposud známé formy. A zjištění mezinárodní skupiny investigativních novinářů z renomovaných redakcí tuto tezi potvrdila.

Nový ústav na scéně

Bellingcat, The Insider, Der Spiegel a rozhlasová stanice Svoboda se podepisují pod obvinění, které by Moskvu mělo přinejmenším znervóznět. Pokud je to, co tato prestižní média zjistila, pravda, celý slavnostní ceremoniál likvidace poslední chemické zbraně získává pachuť „fejkového“ cirkusového představení.

V čem je podstata zjištění investigativců, kteří se kauzou zabývali řadu měsíců?