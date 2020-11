Dokument spojil dva mé výroky, vysvětlil papež biskupům. Občanské svazky homosexuálů ale podpořil

Vatikán biskupům rozeslal výklad papežových slov ohledně podpory stejnopohlavních párů. Prolomil tak mlčení, které nastalo po odvysílání dokumentu nazvaného Francesco.

Dopis formulovaný „podle pokynu svatého otce“ vysvětluje papežova slova, která vyvolala největší pozdvižení: „Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti Boží a mají na rodinu právo… To, co musíme vytvořit, je zákon o občanských svazcích. Takto by homosexuálové mohli požívat zákonné krytí. Normy tohoto typu jsem hájil.“

Vatikán nyní sdělil, že tato pasáž byla sestříhána