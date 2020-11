Šéf humanitární organizace: Pomáhali jsme dívce, která byla v podstatě skelet. Když si na tenhle pohled zvyknete, je zle

S manželkou Denisou jste humanitární organizaci Magna založili v roce 2001. Příští rok to tedy bude dvacet let, co pomáháte dětem po celém světě. Dá se odhadnout, kolik lidí jste za tu dobu zachránili?

Pokud slovo „zachránili“ znamená, že jsme je léčili, je to okolo 200 tisíc lidí ročně.

Jaké procento z toho tvoří děti? Na ty se Magna soustředí nejvíce.

Humanitární projekty jsou v těch ohrožených oblastech obecně zaměřené na celou populaci. Ale většinu pacientů tvoří děti a ženy. To jsou ty nejvíc zranitelné skupiny. Zaměřujeme se na boj proti podvýživě, staráme se o těhotné a kojící matky, naše HIV projekty se zaměřují právě na děti a matky.

Tedy mluvíte o tom, že bráníte přenosu HIV z matky na dítě.

Ano. A když ten přenos přece jen nastane, řešíme léčbu HIV pozitivních dětí… A ano, léčíme třeba i malárii… To jsou nemoci, které se v oblastech, v nichž působíme, vyskytují a jejich oběťmi jsou nejvíce také děti.

Když zmiňujete podvyživené děti, dá se na ten pohled zvyknout?

Myslel jsem si, že jsem už zvyklý, ale nedávno jsem byl v Kongu v Yumbi, kde provozujeme nemocnici, a tam přivedli malinké dítě. Bylo mu prý deset let, ale byl to v podstatě skelet. Ta dívka sotva stála na nohách. Lékaři ji svlékli donaha, aby ji mohli vyšetřit, a to byl