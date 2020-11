Ubohá mrskavka bledá, informační paradox černých děr a nešťastný případ skotského fotbalového rozhodčího

Dvířka se podařilo zavřít – ta nejvzdálenější pozemská dvířka ve vesmíru. Což je dobrá zpráva. Řeč je samozřejmě o sondě OSIRIS-REx, jejíž příběh sledujeme už třetí týden. Není tak docela jasné, kolik horniny z asteroidu Bennu poveze sonda domů, šéf projektu Dante Lauretta věří tomu, že by to mohl být celý kilogram. Minimální cíl byl 60 gramů.

Zemřel profesor Rudolf Zahradník, muž, který v kritické chvíli zachránil nynější Akademii věd ČR před zánikem, kterého si váží Angela Merkelová natolik, že si najde čas soukromě přijet na jeho pohřeb, který odmítl kandidovat na prezidenta – a kromě toho všeho (a před tím vším) významný kvantový chemik.

Víte, jak se vyrábí káva bez kofeinu? Je to docela drsná chemie. Používá se k tomu buď ethylacetát (pro znalce české literatury šedesátých let: to je to rozpouštědlo, které na svých služebních cestách stále sháněl Jacek Jošt v Páralově Katapultu), nebo methylenchlorid (mimo jiné účinný odstraňovač nátěrů, v EU zakázaný). Existují i decentnější postupy, jsou však dražší. Vždy se pracuje se zelenými zrny, až potom se káva praží. Rozpouštědlo se sice spolehlivě vypláchne a produkt má všechny bezpečnostní atesty, na jaké si vzpomenete, ale ten pocit… dáte si decaf? Já raději heřmánkový čaj.

Prvok je mnohobuněčný organismus o velikosti jedné buňky. Neopakujte tuhle formulaci před