Notes: Černá halloweenská sobota, dycky Praha, hlas lidu a velrybí spasitel

Pondělní dění do Notesu zaznamenal Tomáš Linhart.

Nový týden začal po neveselém víkendu. Zatímco anglosaské země běžně koncem října slaví veselý kostýmový svátek Halloween, převleků zneužil maskovaný útočník v kanadském Quebeku. A během černé soboty bohužel nezůstalo jen u jím způsobených dvou úmrtí. Svět se musel kromě mnoha dalších obětí pandemie covidu-19 rozloučit mimo jiné s oblíbeným kameramanem kolegů ze Seznamu Tomášem Dusilem, jehož náhlý odchod zasáhl i členy redakce Deníku N.

A smutný víkend poznamenala ještě další dvě úmrtí. Na zesnulého zakladatele české kvantové chemie Rudolfa Zahradníka a jeho gastronomické schopnosti zavzpomínal jeho žák Zdeněk Havlas. A se světem se v sobotu navždy rozloučil také jeden z nejvýraznějších představitelů tajného agenta 007. Connery, Sean Connery. Přestože cestovat v tuto chvíli není prakticky možné, alespoň na dálku nám Václav Lang přiblížil, jak svátek zesnulých slaví na mexickém poloostrově Yucatan.

Tvrzení šéfa lékařské komory Kubka, že covid už je v Česku nejčastější příčinou úmrtí, po dlouhých měsících pandemie překvapí jen málokoho – snad jen zaryté protestující, kteří sice osobně nemocnice navštívili, ale žádné pandemie si nevšimli. Případně ty, kteří číslům nevěří vůbec a samotnou existenci koronaviru popírají. Ano, i tací se stále najdou.

Dycky Praha

Ponurá dušičková tematika však neprovázela celý pondělní den a našly se i pozitivnější zprávy. Tedy alespoň částečně. Eliška Hradilková Bártová porovnala, jak se liší dostupnost a čekací doba na testy na koronavirus napříč republikou. A zatímco v Praze vás otestují téměř ihned, v Mostě či Jilemnici a některých dalších menších městech můžete čekat i týden.

Po takové době se nakažený s velkou nadsázkou může skoro i radovat, že ušetří za test, když celou karanténu pročeká na jeho provedení. V tomto případě bych se raději přiklonil k „Dycky Praha“ než k „Dycky Most“, avšak situace se i přes velké rozdíly postupně zlepšuje.

Sice jen v onlinovém prostředí, ale i přesto proběhl festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Festival zahajoval snímek debutujícího režiséra Jindřicha Andrše o jedné dělnické rekvalifikaci a jeho film Nová šichta nakonec získal cenu za nejlepší český dokument.

Vox populi, vox Dei?

Podepsal, nepodepsal, podepsal. U internetové petice Milionu chvilek pro demokracii měl nový ministr zdravotnictví tu nevýhodu, že nemohl využít otřepanou výmluvu: „Pero jsem sice v ruce měl, ale nepodepsal jsem.“ Jeho veletoče z minulého týdne již nechme stranou, ostatně pro premiéra je však přítomnost „chvilkaře“ ve vládě spíše výhodou a důkazem konsenzu v krizi. A nový ministr se hned může činit, což musejí kvitovat především profesionální sportovci.

Nejen Národní sportovní agentura, ale patrně i ministerstvo zdravotnictví si všimlo otevřeného dopisu, který vládě adresovali společně kapitáni fotbalové Sparty, Slavie a Liberce. Větší váhu než úpěnlivá prosba pánů Dočkala, Bořila a Mikuly však spíše mohly mít nepříliš uspokojivé výsledky českých zástupců ve fotbalových evropských soutěžích. Hrozivá sparťanská bilance 1:7 po dvou odehraných zápasech v Evropské lize možná vedla vládu k obratu, že český fotbalový koeficient je třeba vylepšit. Ostuda na sportovní scéně by zcela jistě nevylepšila tu politicko-epidemiologickou, a tak mohl Milan Hnilička na Twitteru triumfálně oznámit obnovení profesionálních sportovních soutěží.

Oproti tomu v Polsku, přestože i tamní vláda se bezesporu rovněž mezi populistické řadí, zůstává hlas lidu nevyslyšen. Proto nejenže zůstaly na Dušičky polské hřbitovy veřejnosti nepřístupné, ale navíc ještě verdikt Ústavního soudu o zpřísnění podmínek interrupcí vehnal Polky a Poláky do ulic. Demonstrace v polském hlavním městě sledovali přímo na místě naše reportérka Markéta Boubínová a fotograf Gabriel Kuchta. Detailně rozebírá dění v Polsku také dnešní Studio N.

Hlas lidu však bude již brzy vyslyšen ve Spojených státech amerických. Tedy alespoň teoreticky, prakticky to bude hlas sboru volitelů. Již v úterý však budou Američané volit nejmocnějšího muže planety, nového obyvatele Bílého domu, a reportáže Jany Ciglerové přímo z USA nebudou ve zpravodajství Deníku N chybět, stejně jako přehledné analýzy a predikce. Zajímá vás, jak by další čtyři roky vypadala Amerika, kdyby post prezidenta obhájil Donald Trump? Odpoví na to Kirill Ščeblykin, nástin vlády prezidenta Joea Bidena sepsal Jan Wirnitzer.

A pokud už máte amerických voleb a politiky obecně plnou hlavu, zkuste si během odpočinkového večera při zákazu vycházení jako naši redaktoři Jan Wirnitzer nebo Dominika Píhová zahrát tuto simulaci, jak vyhrát boj o Bílý dům.

Filip Titlbach by se tady na závěr loučil jízlivou poznámkou, já po pochmurném úvodu připojím jen poznámku pro lepší pondělní večer. Soupravu metra v nizozemském Rotterdamu totiž zachránila před pádem po proražení zátarasů konečné stanice velryba. Ano, to se skutečně stalo, konkrétně tedy plastika velryby. Nikdo nebyl zraněn, strojvedoucí sám vystoupil a po svých odešel.

Co jiného než velrybí spasitel může pondělní večer vylepšit, když jízdní řády hromadné dopravy byly rozhodnutím vlády zkráceny a poslední spoje končí desátou hodinou večerní? Stejně by se zákazem vycházení po deváté hodině nebylo kam vyrazit. Jen lituji všechny, kteří se dnes i v dalších dnech budou vracet z práce pozdě domů taxíkem. Nebo pěšky.

Příjemné čtení vám přeje Tomáš Linhart.