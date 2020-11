Vztah EU–USA dál v Trumpově režii, anebo v rukách Bidenových: Jak moc se mohou lišit?

Podle většiny spekulací je to multilaterálně uvažující demokrat Joe Biden, kdo může vztahy s nadnárodní organizací – EU, s Berlínem i Paříží zase urovnat. Ani on už je ale nevrátí do doby přetrumpovské.

Pro EU – a v jejím rámci i pro ČR – je z hlediska vztahů s USA zásadních několik věcí.

1. Bilaterální vztahy a spojenectví

Vztahy mezi EU a USA se od nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu výrazně zhoršily. Trump několikrát urazil řadu svých spojenců v čele s nejsilnějším státem EU Německem. V sobotu na svém předvolebním vystoupení v Pensylvánii dokonce zařadil Německo do jedné řady spolu s Čínou a Íránem, které považuje za nepřítele USA: „Čína se mě chce zbavit, Írán se mě chce zbavit. Německo se mě chce zbavit.“ A nebylo to poprvé.

Německý ministr zahraniční Heiko Maas naopak řekl pro deník Tagespiegel am Sonntag:

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N. Přidejte se k předplatitelům Jste předplatitel? Přihlaste se Přihlaste se Zapomněli jste heslo? Přihlásit se

„Museli jsme naslouchat, jak Trump popisoval Čínu, Rusko a Německo jedním dechem jako své největší nepřátele. To musí skončit.“ Maas sice odmítl otevřeně