Cizinci musejí znát svá práva. Někteří zaměstnavatelé je posílají do práce i s koronavirem, říká šéf odborů Středula

Zmínil jste, že víte o firmách bránících zaměstnancům používat eRoušku nebo se nechat trasovat. Můžete tu praxi popsat?

Problém je vážný, někteří zaměstnavatelé začali u některých zaměstnanců používat praktiky, že nesmějí vůbec používat eRoušku, a tak se snaží zabránit tomu, aby zaměstnanec zůstal doma, kdyby zjistil, že byl s někým nakaženým v kontaktu.

To považujeme s ohledem na situaci, nouzový stav a vše s tím spojené za zcela neakceptovatelné. Proto jsme téma otevřeli. Náším cílem není jmenovat konkrétní firmy, ale tyto praktiky zcela eliminovat pro ty, kteří by o tom například uvažovali, a odsoudit to.

To se na tripartitě jednoznačně stalo. Dohodl jsem se s ministryní práce, že to budeme řešit bezprostředně se Státním úřadem inspekce práce. Aby konali v případě, že dostanou oznámení. A bohužel nám přicházejí další.

Můžete říci aspoň typově, jaké firmy mají takový přístup k zaměstnancům? Jak jsou velké, v jakých odvětvích…?

Není pro to důvod. Už jen to, že se něco takového vůbec děje, je pro nás zcela zarážející. Že vůbec někdo v situaci, kdy máme přetížené zdravotnictví, spekuluje nad tím, zda se ten virus vůbec šíří. Zachytili jsme, že se to děje i pracovníkům ze zahraničí, a ocitají se tak pod tlakem. Požádali jsme pana ministra (zdravotnictví, pozn. red.) Blatného, aby jim poskytl informace, například v ukrajinštině. Aby si je mohli přečíst, postupovat podle nich a neobávali se například zlovůle ze strany zaměstnavatele.

O kolika takových případech víte? Říkal jste, že jejich počet narůstá.

Mezi nedělním vystoupením (v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News, pozn. red.) a dneškem se mi počet bohužel znásobil. Ale to nebylo cílem mého vystoupení. Cílem bylo jednoznačně to, aby vše bylo eliminováno hned v zárodku.

Jsou to třeba desítky firem, o nichž víte?

Naprosto vás chápu, ale nechme to při informacích, které jsem sdělil.

Zmiňoval jste ukrajinské pracovníky, kteří potřebují informace. Jsou v tomto směru ohroženější? Co konkrétně by jim pomohlo?

Věděli by ve svém jazyce, na koho se mají obrátit, jaké jsou příznaky a jaká mají práva. Pro českého zaměstnance je jednoduché vybrat si jakýkoliv informační zdroj, ale tento člověk je tady mnohdy v situacích, které jsou pro nás těžko představitelné. Proto je potřeba učinit alespoň tento preventivní krok – že budou vědět, co mají při symptomech činit. To je ta základní informace, která by měla být korektní podmínkou České republiky. Pokud jsme je sem zvali a schvalujeme jejich pobyt na našem území, měli bychom jim také podávat informace o aktuálním stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Máte informace, že zaměstnavatelé to nedělají dostatečně?

Máme informace, že i v této entitě dochází k posílání covid pozitivních do práce.

Jaká byla reakce průmyslu na tuto vaši výtku? Na tiskové konferenci jsme zaznamenali pohoršeného prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka, který říkal, že byste neměl říkat „někdo“ „něco“ a „možná“. Že se to v tuto chvíli nesluší.

Na jednání tripartity k ničemu podobnému nedošlo, to byl výstřelek od pana Hanáka. Ale podle toho, jaké mám reakce, nikdo nemá problém s tím, aby byly takové praktiky odsouzeny.

Co může firmám hrozit, když vyjde najevo, že porušují tato pravidla?

Je třeba uvědomit si, že jsme v nouzovém stavu. Trasování už je poměrně vážná věc, ke které vydává rozhodnutí stát, a zaměstnanec nemůže být nucen chodit do práce se symptomy nebo s pozitivitou. Což se bohužel v některých případech, o nichž jsme slyšeli, stalo. Proto chceme zamezit i těmto spekulacím a tomu, aby o tom někdo vůbec uvažoval. A aby na to ti, kteří to dělají, zapomněli. Cílem není přibít firmu na virtuální zeď a střílet do ní. Ideálním cílem, myslím, je, aby se zaměstnancům omluvili, že šlo o nedorozumění, a řekli jim, že mají plné právo zůstat doma a ať jej využijí. To by byl ideál. Abychom se tomu nemuseli věnovat a spíš se věnovali tomu, aby zdravotnictví vše zvládlo.

Deník N se na možné postihy pro firmy dotazoval i Státního úřadu inspekce práce, ten se ale doposud s takovým případem nesetkal, nedostal ani žádný takový podnět. „Pokud takový podnět na konkrétního zaměstnavatele obdržíme, včetně podnětů od ministerstva práce a sociálních věcí či odborových organizací, ověříme zákonnost postupu zaměstnavatele a to i ve spolupráci s orgány veřejného zdraví,“ napsal Deníku N mluvčí úřadu Richard Kolibáč.

Je na tripartitě shoda na pokračování programů Antivirus? Už se objevují hlasy, jak dlouho má smysl držet ekonomiku „na kapačkách“. Dostává se to už i na pořad těchto jednání?

Už před několika měsíci jsme my i zaměstnavatelé dávali jasně najevo, že jsme pro, aby byl na podzim prodloužen Antivirus minimálně do konce roku. Řekli jsme, že dokud nebude připraven takzvaný kurzarbeit pro Česko, není důvod pro to, aby se rušil Antivirus. Navrhovali jsme konec roku, takže z pohledu obou stran tripartity je jednoznačné, že to podporujeme. Co se týká aktivací dalších prvků na pomoc ekonomice, to je zcela v pořádku.

Pokud jde o spekulace, že jsou takto živena místa, která už neexistují – to je pouhopouhá spekulace, protože nikoho nikdo nenutí, aby využíval tyto programy, a nikdo nebrání zaměstnavateli či majiteli v případě, že je přesvědčen, že jeho byznys už nebude po pandemii fungovat, aby tuto pomoc nepřijal a rozhodl se k radikálním krokům. To jsou smyšlenky a výmysly a nikdo nebrání ani manažerům konkrétního subjektu, ani majiteli, aby pomoc nepřijal. Pokud ji přijímá, tak ji přijímá ne z důvodu svého obohacení, ale že chce ochránit byznys.

Zmínil jste podporu ze dvou stran tripartity. Co ta třetí strana?

Vláda rozhodla ve finál tak, že Antivirus podpořila, A a B jede dál. My jsme si jen mysleli, že to mohlo být dříve a že si subjekty v ekonomice mohou být tím pokračováním o něco jistější. Vláda má právo rozhodnout se podle sebe, my jsme to podpořili. Co se týká dalších kroků, začínají se křížit další problémy, které vyplývají třeba ze Zelené dohody pro Evropu. Například zvyšování cen povolenek způsobuje propouštění až tisíce zaměstnanců do konce roku v Sokolovské uhelné, což není žádná legrace.

Je potřeba řešit nejen sociální dopady, ale potřebujeme také, aby se řešila investiční otázka. Aby byla v regionech postižených těžbou uhlí a tím, že budou lidé přicházet o práci, vysoká intenzita práce i ze strany CzechInvestu a hledání investorů, kteří by nejen nahradili tento výpadek. Ale zejména aby to byla možnost pro restrukturalizaci celých regionů, jichž se to týká. Protože tam půjde cílená pomoc z transformačního fondu JTF (unijní Just Transition Fund, pozn. red.) a to bude vyžadovat i přípravu na straně žadatelů o projekty.

Zmiňoval jste, že vzniká plán, jak zaměstnat i ty kvalifikovanější ze Sokolovské uhelné, kteří přijdou o práci. Můžete prozradit více?

Pan ministr Havlíček nás požádal, abychom o tom nemluvili, protože zatím to není hotovo, ve výběru jsou dvě destinace a bude záležet na investorovi, jak se rozhodne. Ale jedná se skutečně až o několik tisíc pracovních příležitostí. A není to v low-tech oborech.

Je to zahraniční investice?

Je to investice, která by mohla být zajímavá. Bylo nám řečeno jméno investora, omlouvám se, že ho nemohu říci. V tomto případě chápu, proč se o tom ještě nemůže hovořit. Bereme to jako pozitivní signál, jít do té moderní ekonomiky, kterou bude vyžadovat následující období. Je to stabilní investor. Stále se řeší otázka místa, kde vznikne jednotka, a bude záležet na postupném rozhodování. Není to ani ohraničeno časem, záleží, kdy se rozhodne investor.

Na tiskové konferenci jste také naznačil, že Česko by mělo mít plán, jak se dostat z krize, po vzoru amerického Nového údělu – nazval jste ho Czech Deal (Český úděl): „Česká republika je v situaci, kdy by mohla mít Czech Deal, který by zahrnoval celou ekonomiku, její restrukturalizaci, směřování do budoucna, včetně věcí týkajících se bezemisní ekonomiky.“ Můžete to rozvést?

Pan premiér naznačil, že česká vláda bude nejen pro aktuální časový úsek, ale i pro další uvažovat o možnostech strategie, jak postupovat po koronaviru. A my si umíme představit, že by to mělo mít ne jen nízký cíl, ale cíl co možná nejvyšší. My v odborech si myslíme, že když v roce 1929 udělal v USA Delano Roosevelt New Deal, že by to mohl být Czech Deal, který by charakterizoval změnu Česka a směřování do budoucna ne v řádu několika měsíců a málo let, ale směrem k zásadnímu rozvoji. Což bude zcela nový druh hospodářské strategie České republiky.

Co by tam z vašeho pohledu nemělo chybět?

Rozhodně otázka rozvoje vzdělanosti po všech stránkách – od mateřských škol až po celoživotní vzdělávání – zapojování našich občanů do zvyšování si kvalifikace i v průběhu ekonomické aktivity. Stejně tak zacílení do oblasti vědy a výzkumu, ekonomické diplomacie, aktivit a tlaků na subjekty působící v Česku, aby zvyšovaly náročnost – hlavně technologickou – profesí a produktů. Podle našeho soudu by to měla být strategie hodná nejen 21., ale dokonce 22. století. Je potřeba se odpoutat od současných pohledů a udělat toho daleko více. Že to bude znamenat diskusi o daních, podílu jednotlivých subjektů až po roli státu v těchto věcech, je zcela jednoznačné. Nebude se to týkat vlády současné, ale příští.

Jak je tato myšlenka daleko?

Pracuje se na tom zatím na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). A nikoliv v podobě, jak se o tom bavíme, spíš je to snaha stará něco přes rok, dělat rozhodnutí ve věci hospodářské politiky. Což je věc, která vyžaduje práci. Řekli jsme, že nechceme žádnou rychlou aktivitu, která vede jen k papíru, který nebude mít žádnou hodnotu. Věřím, že to byl impulz, protože se na MPO nyní začalo pracovat. Pan premiér také zmínil, že jsou teprve v počáteční fázi. Proto moje reakce je, že bychom rádi, aby to byl takový New Czech Deal, který by ukázal cestu České republiky do budoucna.

