Praktici dostanou návod, jak vyšetřovat covid na dálku. Mají klást jednotné dotazy

Lékaři chtějí tento týden oznámit nový postup péče o covidové pacienty mimo nemocnice. Zveřejní standardizovanou sadu otázek, na které se budou telefonicky ptát nemocných. Právníci ale upozorňují na to, že by lékaři neměli přepnout pouze na dálkové konzultace. „Stále platí, že při vyšetření je nejdůležitější pohled, poslech, pohmat,“ říká právnička a lékařka Jolana Těšinová.

Po telefonu vám neporadím, přijďte do ordinace, musím si vás poslechnout. Ještě nedávno takto běžně odpovídali lékaři na dotazy pacientů, které například už několik dní trápil silný kašel nebo měli přetrvávající horečky. V posledních měsících se tato situace obrátila a lékaři se snaží vyřešit většinu problémů po telefonu.

„Jsme v epidemii koronaviru, podle některých odhadů může být v Česku až 500 tisíc pozitivních lidí. Nemůžeme pustit do čekárny mezi chronicky nemocné seniory pacienty s covidem-19,“ vysvětluje Deníku N Svatopluk Býma, předseda odborné Společnosti všeobecného lékařství.

Odmítá, že by všichni lékaři z ambulancí nechtěli covidové pacienty fyzicky ošetřit. „To je vždycky individuální, záleží na konkrétní situaci. Rozhodně to není tak, že by žádný praktický lékař neviděl pacienta s koronavirem. Vzhledem k současné epidemii je ale přirozená snaha udržet co nejvíce nemocných doma,“ dodává Býma. Většina kontaktů s pacienty tak podle něj probíhá po telefonu.

Praktičtí lékaři jsou navíc sami ohroženi, řada z nich je ve vysokém věku a případná nákaza by pro ně mohla být fatální. „Průměrný věk praktického lékaře je 56 let, u pediatrů 60 let,“ připomíná prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Právníci ale poukazují na velká úskalí takzvané distanční terapie. Lékařské konzultace po telefonu nebo videohovorem totiž zatím nemají potřebná ukotvení v zákoně či ve vyhláškách.

„Lékaři vždy vycházeli z klasické medicíny, pro kterou platilo, že diagnózu stanovují pohledem, poslechem, pohmatem. V posledních měsících se praxe radikálně změnila a lékaři jsou většinou odkázáni na to, co jim nemocný řekne po telefonu. Zákony přitom