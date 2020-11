Česká IT společnost chce změnit fungování našich firem

O tom, že ne všechny firmy u nás fungují optimálně, není pochyb. Tohle konstatování by se však dalo vztáhnout na libovolnou zemi. V Česku je však firma, která se rozhodla to teď změnit. Založila za tím účelem i oddělení inovací a rozvoje, jehož první dítě se dostalo na svět v září, těsně před nástupem druhé vlny koronaviru…

Čím více nedostatků, tím větší prostor ke zlepšení

„Naše firma se věnuje vývoji podnikových informačních systémů pro česko-slovenské firmy už téměř tři dekády. Díky tomu máme poměrně slušnou zákaznickou základnu ve všech odvětvích průmyslu,“ říká Lukáš Ontl, vedoucí letos vzniklého oddělení inovací a rozvoje v Asseco Solutions. „Teď jsme se rozhodli toho naplno využít a udělat to trochu jinak. Prostě jsme vstoupili do jednání s řadou našich zákazníků, a ptali se jich nejen na to, co se jim v byznyse osvědčilo, co jim nejvíce chybí a kde vidí největší prostor ke zlepšení. A to jsme jim také dali,“ komentuje vznik nového ERP systému HELIOS Nephrite. Ten přišel na trh v době po první vlně koronaviru, která se promítla i do některých jeho funkcí. Od základu tak staví na vzdálené spolupráci, co největší zastupitelnosti lidí či třeba co nejmenší závislosti na IT podpoře.

Do běžného chodu českých firem má přijít umělá inteligence

V Asseco Solutions je už nějakou dobu rozjetý ještě jeden projekt. Firma, která je součástí nadnárodní skupiny Asseco Group působící v 55 zemích světa, chce prosadit některé trendy z Německa nebo Rakouska, kde se už naplno rozjel Průmysl 4.0, i u nás. Jenže české firmy mají svá specifika, nemohou si často dovolit masivní investice v řádu desítek milionů eur do modernizace. Proto v Asseco Solutions hledají cestu, jak co nejvíce z těchto trendů přenést do Česka i bez nutnosti vyměnit všechnu infrastrukturu.

Ve firmě běží výzkumné programy, které si kladou za cíl rozšířit produkty HELIOS o prvky umělé inteligence. Firma také najala nové talenty, které mají přinést svěží nápady a inovativní pohled na ERP systému. V srpnu 2020 tak nastoupil na pozici produktového manažera zbrusu nového systému HELIOSu Nephrite Jiří Brych, který v roli produktového manažera dostal na starosti jeho další rozvoj.

„Předmětem našeho zájmu je nyní téma strojového učení (Machine learning)“, doplňuje Lukáš Ontl a doplňuje: „Našim cílem není pouze integrovat principy ML do našich produktů. To hlavní je poskytnout přidanou uživatelskou hodnotu v podobě automatizace. Co dnes uživatelům trvá hodiny, jsme schopni pomocí algoritmů ML zvládnout za jednotky minut. Práce s daty je při nás důležité téma a to jak na úrovni jejich zpracování tak prezentace.“

Firma si také pohrává s myšlenkou nasazení chatbotů, a to nejen při komunikaci se zákazníky. Asseco Solutions totiž už předloni, u systému pro menší firmy HELIOS Orange, představilo nástroj nazvaný Analytik, který dokáže ohlídat libovolné procesy ve firmě. Ve skutečnosti to však byla jen předzvěst toho, co má firma v plánu. Cílovým stavem, který se objeví i v novém HELIOSu Nephrite, má být komplexní prediktivní analýza důsledků. „Chceme, aby se ERP systém stal novým chytrým kolegou, kterého ve firmě máte. Někým, kdo bude hlídat všechny možné souvislosti, které není v silách lidských zaměstnanců třeba ani pojmout, a včas vás upozorní na možné budoucí problémy,“ říká na adresu plánovaných inovací Ontl.

Změna způsobu komunikace jako základ

Podobných plánů jsme z úst nejrůznějších IT firem slyšeli už dost. Mnohdy ale vázla jejich realizace. V případě HELIOS Nephrite je však vidět i reálné kroky. Nový systém se kupříkladu snaží naučit české a slovenské firmy komunikovat jinak. Předně v podstatě zcela odstraňuje potřebu e-mailů. Celým systémem se prolíná modul s názvem Komunikační centrum. Ten umožňuje v libovolné části systému u libovolné položky otevřít komunikaci – zeptat se na položku na faktuře, přidat poznámku k dodacímu listu, vytvořit komentář k výrobnímu plánu apod. Vše funguje podobně jako na sociálních sítích – lidé mohou věc volně komentovat, tagovat konkrétní uživatele a každý účastník dostává notifikace do aplikace i do mobilu. Podstatná odlišnost však spočívá v tom, že lze přidávat i privátní komentáře, ve všech diskusích lze snadno vyhledávat, a přibyla tolik důležitá zastupitelnost. Pokud je konkrétní zaměstnanec třeba nemocný, k jeho komentářům se dostane ten uživatel, který po něm přebírá práci.

Mění se však i způsob komunikace s dodavateli, obchodními partnery a zákazníky. Asseco Solutions chce české firmy naučit používat komunikaci skrze personalizované portálové B2B řešení. Každý zákazník se tak třeba bude moci přihlásit na portál, kde uvidí přímo z ERP systému všechny své faktury, objednávky, servisní požadavky apod. v jejich aktuálním stavu. Co je také podstatné, může k nim přidávat i své vlastní poznámky či vyjádření, která se zapisují přímo do ERP systému. To samozřejmě odstraňuje mezikrok v podobě call center, e-mailů a ručního přepisování dat.

Efektivní IT podpora má vrátit firmy k jejich byznysu

Důraz na to, aby chod firmy byl co nejhladší a co nejméně závislý na konkrétním člověku, je vidět i z architektury HELIOSu Nephrite. Celý systém je připraven na chod z cloudu, který provozuje přímo Asseco Solutions v České republice. Uvnitř systému je integrována telemetrie, která identifikuje současná ale i potenciálně problematická místa v systému, aby IT oddělení mělo dostatek času na jejich řešení. Samotní uživatelé pak mají k dispozici integrovaný helpdesk, který jim dává možnost zeptat se na ovládání konkrétní části systému, či nahlásit problém v ní, i bez nutnosti přímého kontaktu s lidskou obsluhou. Další důležitý krok pro práci odkudkoliv a třeba i bez kontaktu s kolegy.

Firmy se mají naučit detailně plánovat

HELIOS Nephrite chce také české firmy naučit plánovat. A to detailně, přesně a úplně ve všem. Projektové řízení je v českých firmách často spíše intuitivní. Mnohdy i proto, že profesionální softwarové nástroje pro jeho podporu nejsou zrovna levné. Asseco Solutions proto do nového systému přidalo tzv. plánovací okno zakázky, které nabízí vše potřebné pro detailní projektové řízení, včetně známého Ganttova diagramu, plánování personálních kapacit i průběžného sledování finanční výnosnosti zakázek. Detailnější pohled na finanční řízení firmy má přinést i vestavěné business intelligence, uživatelsky definované dashboardy a další nové funkcionality.

Na reálné dopady změn si musíme počkat

To, jestli HELIOS Nephrite skutečně povede k modernizaci českých firem, nejde s jistotou říci. Vše vždycky stojí a padá s managementem firmy a s tím, jak dokáží své zaměstnance nadchnout pro nezbytné inovace a změny. Minimálně je to ale důležitý krok správným směrem, který má šanci otevřít i naše firmy trendům budoucnosti.