Kritika se nevyplácí. Whistlebloweři v českých úřadech čelí šikaně, upozorňuje analýza

Státní správa veřejnosti neotevírá dostatečně svá data. Poukazuje na to zpráva vytvořená českými úřady podle pravidel mezinárodní iniciativy Open Government Partnership, kterou v pondělí projedná vláda. Dokument poukazuje především na situaci v českém vzdělávacím systému a justici. Právě soudnictví se dlouhodobě nedaří zveřejňovat rozsudky, a to ani pro odbornou veřejnost.

Dokument mezinárodní iniciativy sledoval situaci v posledních dvou letech. Během nich se měla česká justice více otevřít vůči veřejnosti. Dva ze tří dílčích závazků české ministerstvo spravedlnosti nesplnilo. Zásadním problémem je podle dokumentu například zveřejňování rozsudků soudů nižších instancí. „Veřejnost, ale ani soudy vzájemně nemají přístup do databáze všech soudních rozhodnutí,“ stojí v dokumentu, který v pondělí projednává vláda.

Právě díky zveřejňování rozsudků a kompletní judikatury by podle dokumentu mohla česká justice dosáhnout větší transparentnosti a posílení soudního rozhodování. Jedná se přitom o problém, který ministerstvo slíbilo řešit už v roce 2016, kdy zveřejnilo novou strategii pro digitalizaci justice. Ta funguje například na Slovensku, kde tamní soudy veškerá soudní rozhodnutí vkládají v anonymizované formě do systému Slov-Lex. Obdobný projekt měl do konce roku vzniknout také v Česku, k jeho