Pesimistický scénář se nenaplňuje, ale optimistický ještě nenastal, říká informatik Neruda ze skupiny „modelářů“

Oficiální počty nakažených koronavirem v posledním týdnu mírně poklesly, což po měsících rychlého růstu všichni sledujeme s jistou úlevou. Nejen podle informatika Romana Nerudy, který se podílí na tvorbě epidemiologických modelů, bychom však s optimismem měli zatím šetřit. „Jsme přesvědčení, že i kdyby se to teď opravdu začalo snižovat, pořád by se ještě vyplatilo šlápnout víc na brzdu, abychom denní přírůstky dostali v kratším čase k tisícovce, kdy začne efektivně fungovat trasování. Ted jsme rozhodně vzdáleni od jakéhokoli rozvolňování.“

Jak se má Gabriela, jedna z postav vašeho modelu Města M, který jste kvůli covidu vytvořili už na jaře?

Jelikož je předobrazem dívky Gabriely moje skutečná studentka, vím, že to nemá lehké. Studenti nemůžou do školy, neměli by být na kolejích, nepotkávají se s kamarády, nemůžou do klubů, mnozí tím hodně trpí. Ale zase je to dospělá holka a ví, že je to nutné, tak je doma, studuje distančně a moc nám pomáhá s programováním našich modelů.

Do Města M se vrátíme, ale pojďme rovnou k aktuální situaci. Nový ministr zdravotnictví Blatný v pátek na tiskovce říkal, že situace se zlepšuje – i podle expertů, s nimiž se radí. Je to tak i podle vaší „modelářské skupiny“?

Podle našich modelů to zatím nelze říct (Roman Neruda je členem vědecké skupiny Bisop, pozn. red.). Někteří jiní modeláři, jako třeba Jan Kulveit v pátek na svém Facebooku, interpretují současná čísla částečně optimisticky, podle nich jsme už možná za zlomem zrychlování v odhadovaném počtu nakažených a situace se zlepšuje.

Ale podle naší středeční situační zprávy se stále nacházíme v šedé zóně mezi optimistickým a realistickým scénářem, který předpovídá dlouhou dobu klesání počtu detekovaných na zvládnutelnou úroveň kolem tisíce. Je možné, že současný stav interpretujeme až moc negativně, ale s optimismem brzdíme, podle nás je totiž ještě brzy na zhodnocení, jestli jsme jako společnost omezili své kontakty dostatečně.

Pomiňme, že se ministr zamotal do interpretace čísla R, ale podle jeho poradců vycházelo v minulých dnech 1,1 až 1,2, což je proti dřívějším hodnotám evidentní pokles. Jak to vychází vám?

S „erkem“ je problém, to číslo neodráží celkový stav epidemie, v našich modelech je jen jednou ze sledovaných veličin, a ne tou nejdůležitější. R nám jen říká, zda se šíření epidemie v celé populaci zrychluje nebo zpomaluje. Nás dnes v realitě musí zajímat velké počty nakažených, hospitalizovaných a lidí ve vážném stavu nebo to, v jakých skupinách se epidemie šíří.

V současné situaci se navíc skutečná hodnota R špatně počítá, odhad počtu nakažených je nespolehlivý, protože máme velkou míru pozitivně testovaných. Odhady z počtu hospitalizovaných či úmrtí mají zase zpoždění dva až tři týdny.

Ještě šlápnout na brzdu

Nicméně, v minulém týdnu je nějaký pokles opravdu vidět, a to i v poměru pozitivních na všechny testované… á, už vidím, že se nadechujete… On to nebyl standardní týden, že?

Byl státní svátek a prázdniny, a to nejspíš taky hrálo roli. A když jeden den dva dny něco klesne, nemusí to nic velkého znamenat.

Chápu, že se všichni na ta čísla upínají a s nadšením sledují jakýkoliv pokles, nedivím se, sám bych byl rád. Ale