Přál bych každému tu atmosféru, když Rudolf servíroval párky, vzpomíná na zesnulého Zahradníka jeho žák Havlas

Byl začátek sedmdesátých let a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy začínala pro nás nová přednáška s názvem Chemická konstituce. Přednášel docent Zahradník a hned nás všechny, nejen slečny, okouzlil. Byl to zcela nový obor, kterému se dnes říká kvantová chemie. A on jej přednášel s takovým zaujetím, že jsem ihned usoudil, že to musí být má budoucnost.

A pak ta charismatická osobnost, plná přesvědčivosti, nás všechny strhla. Bohudík nebyl v té době po roce 1968 jediným takto skvělým přednášejícím. Škoda že postupná normalizace nás těch nejlepších učitelů zbavovala. I Rudolf byl označen za nevhodného učitele s neblahým vlivem na studenty a po jednom semestru byl z přednášek odvolán.

Zemřel Rudolf Zahradník, skaut, chemik a bývalý předseda Akademie věd ČR. Vyznamenán skautským vyznamenáním za odbojovou činnost v době nacistické okupace. Děkujeme za Tvoji službu společnosti, bratře! #skaut „Skaut byl jeden ze zázraků mého života.“ Rudolf Zahradník [1928-2020] — #SKAUT (@skaut) October 31, 2020

Zůstal však vědeckým pracovníkem na Ústavu fyzikální chemie Akademie věd. Sebral jsem odvahu a požádal ho, zda bych u něj mohl dělat diplomovou práci. A nadšení nebralo konce, když mě přijal. Nebylo to ale zcela jednoduché – Rudolf nemohl být oficiálním školitelem ani na Akademii věd.

Protože jsem si z jeho mnoha vědeckých témat vybral mezimolekulární interakce, ujal se mé diplomové práce člen jeho týmu, v té době také už z Akademie vyhozený Pavel Hobza. Díky pochopení školy jsem dostal „oficiálního“ školitele na fakultě, který viděl diplomovou práci až po jejím sepsání.

Rudolf byl výrazným představitelem takzvané Pražské školy kvantové chemie. K té patřila taková jména jako Josef Paldus, Jiří Čížek a Jaroslav Koutecký. V době normalizace ale