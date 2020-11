Bojím se, že dostanu covid a nepomohu dítěti, které potřebuje transplantaci právě ode mě, říká chirurg

Jak se pandemie projevuje na transplantačním programu IKEM?

Když to na jaře začalo, moc jsem nevěděl, co se bude dít. Obtelefonoval jsem kolegy ze světa, abych se v tom pokusil zorientovat. Zastavit transplantační programy by bylo brutální. Řada lidí na čekací listině by se už svého orgánu nedočkala. Nikdo z ministerstva za nás tohle nemohl rozhodnout, nikdo nám nemohl poradit. Byli jsme na to rozhodnutí sami.

Víceméně jsme tedy opravdu vycházeli z doporučení kolegů ze zahraničí. Některé orgánové transplantace, třeba jater a srdce, se navíc zastavit nedají. Ten člověk nemá jinou možnost, je to život zachraňující výkon. Jinou kapitolou jsou samozřejmě transplantace ledviny, kdy člověk nějakou dobu na dialýze fungovat může. Ale rozhodně to pro něj není nic dobrého, pakliže místo toho může být transplantován.

Co jste tedy omezili?

Na krátkou dobu jsme pouze zastavili program transplantací ledvin od žijících dárců.

Asi jste zastavili třeba i transplantace dělohy, ne?

Jasně. Ale děloha není program. To je studie, která musí být dělaná v komfortních podmínkách. Už jenom proto, aby její výsledky za něco stály. Takže načas jsme zastavili transplantace ledvin od žijících dárců a vrátili jsme se k nim ještě před létem. Myslím si, že jsme tím nikomu neublížili. Transplantovali jsme úplně stejně a v některých měsících dokonce víc ve srovnání třeba s předchozími dvěma lety.

Znamená to, že pandemie z nějakých důvodů přinesla víc dárců? Třeba proto, že lidé více jezdili autem?

To ne. Dárci nepřicházejí kontinuálně, že by byl každý den nebo obden jeden. Jednotlivé měsíce také nejsou stejné. Částečně to byla náhoda a některé měsíce byly silné. Mluvím ale hlavně o provozu IKEM. Přitom jsme ho museli významně modifikovat.

Normálně operujeme na čtyřech operačních sálech, v době pandemie jsem ale náš tým rozdělil na tři skupiny, které se nepotkávaly. Můj zástupce Libor Janoušek a já jsme se střídali po čtyřiceti osmi hodinách buďto v práci, anebo doma. Ale to „doma“ neznamenalo, že bych odpočíval. Mailoval jsem, telefonoval, řešil na dálku věci za nás oba, protože ten druhý trávil většinu času na sále.

Jak ten osmačtyřicetihodinový operační provoz zvládnout? Kolik hodin denně jste mohl spát?

Spí se málo. Někdy se spí