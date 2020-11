Komunisté si s čínskými soudruhy vyříkávali darované roušky. Nelíbí se jim, že je platil zájemce o Dukovany

Jednou z nich je China General Nuclear Power Group (CGN). Ta se přitom uchází o výstavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny. Právě kvůli zatajení skutečných dárců si čeští komunisté museli své vztahy s čínským velvyslanectvím vyjasňovat. Potvrdil to místopředseda KSČM pro ekonomiku a hospodářskou činnost Václav Ort.

Právě on byl jedním z členů vedení strany, který měl o daru informace. Minulý týden Deníku N řekl, že roušky mají putovat do okolí jaderné elektrárny Dukovany, o skutečných původcích daru ale nevěděl. Obdobně hovořil také šéf českých komunistů Vojtěch Filip. „Jde o dar mezinárodního oddělení ÚV Komunistické strany Číny. Že se na něm podílela některá z firem z Čínské lidové republiky, je možné. Pro nás je to vztah mezistranický,“ řekl minulý týden Vojtěch.

Tento týden ale čeští komunisté hovoří jinak a přiznávají, že muselo dojít k vyjasnění vzájemných vztahů. „S čínskou ambasádou jsme se domluvili, že jestli ještě budeme někdy přebírat dary od čínské komunistické strany, tak to budou vyloženě dary od čínské komunistické strany. A ne od nějaké firmy. A my na tom trváme,“ uvedl Ort.