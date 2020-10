Nikomu nic nedlužím, nikam se netlačím a jsem absolutně nezávislý, říká hoteliér Šmicer, který by chtěl změnit fotbal

Vladimír Šmicer během své fotbalové kariéry úspěšně investoval a po konci hráčské dráhy se z něj stal mimo jiné i hoteliér, který svůj volný čas tráví s rodinou, hokejem, golfem, zápasy za starou gardu Liverpoolu nebo videohrami. Po zatčení místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra ale bývalý reprezentant a také manažer národního týmu v éře trenéra Michala Bílka už několikrát naznačil, že by měl zájem vstoupit do vedení českého fotbalu. Šmicer v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, proč se musí vyměnit většina ze současného vedení, a mluví i o svých investicích.

Jak těžké by bylo přepnout z vašeho stávajícího života do případné funkce ve vedení Fotbalové asociace ČR?

Byla by to totální změna. Ještě před pár týdny jsem o něčem takovém vůbec neuvažoval. To nastalo až po zatčení pana Berbra.

A chtěl byste být předsedou?

Byla by to radikální změna v mém životě, a navíc obrovská zodpovědnost, protože očekávání veřejnosti by byla velká. Zažil jsem období, kdy byl předsedou Ivan Hašek, kterého veřejnost viděla jako zachránce, jenže hlasující na valné hromadě navolili do výkonného výboru lidi, jako je právě Roman Berbr, kteří změny nechtěli.

Teď vidím ale změnu v tom, že je Berbr pryč, a doufám, že se najde prostor zbavit se i dalších jeho lidí. Je mi jasné, že to nepůjde hned, ale je důležité změnit myšlení vedení asociace, aby všichni viděli, že z vedení jde úplně jiný vítr.

Nikam se ale netlačím, už jsem si přečetl, že chci do vedení fotbalu. Mám výhodu v tom, že jsem absolutně nezávislý na všech klubech, mimo teda Dolních Chaber, kde dělám předsedu. Nikomu nic nedlužím, můžu si říkat, co chci. To je strašná výhoda, protože lidi z vedení FAČR to teď dělat nemohou – jak