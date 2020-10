Brzy budeme mít prázdné kostely, církev se likviduje sama, říká Deníku N hlavní organizátorka celopolských protestů

Marta Lempartová (nar. 1979) je hlavní tváří a spoluzakladatelkou organizace Celopolská stávka žen (Ogólnopolski Strajk Kobiet).

Už v roce 2016 organizovala protesty proti zákonům na zákaz potratů, tehdejší vláda Práva a spravedlnosti nakonec ustoupila.

V současnosti spolu s další desítkou lidí koordinuje protivládní protesty statisíců lidí po celém Polsku a zároveň připravuje jejich program (stávky, blokády, demonstrace) na další dny.

Se stávkami a protesty máte už od roku 2016 mnoho zkušeností, v čem je to tentokrát jiné, kromě velikosti stávajících protestů?

Zásadním rozdílem je věk lidí, kteří protestují. Jsou hodně mladí, o dvacet let mladší než já, mnoho, opravdu mnoho z nich. Myslím, že to není jen generační otázka, ale také otázka, nebo spíš důsledek pandemie. Oni protestují – alespoň částečně – i proto, že vědí, že ti starší během pandemie musejí zůstat doma, protože jsou ohroženou skupinou. Je to trochu i jakási mezigenerační solidarita.

Zároveň to vnímám i tak, že dřív pro mladé byla tahle vláda jen stupidní vládou, ale teď všichni vidí, že není jen hloupá, ale i nebezpečná.

Včera byl zveřejněn dopis polského prokurátora Bogdana Święczkowského, druhého muže v hierarchii polského nejvyššího státního zastupitelství, dle nějž hrozí organizátorům nelegálních demonstrací až osm let vězení. Nemáte strach?

