Chvilkař v Babišově vládě nevadí, mlžení ano

Komentář Jana Moláčka: Je to taková typicky česká kauza. Vlastně v ní vůbec o nic nejde, ale do rozměrů, které si zaslouží komentář, ji opět jednou nafoukla neschopnost veřejně činné osoby chovat se tak, jak to učíme pětileté děti. Mluvit pravdu, za chyby se omlouvat, za správným si stát, nevymlouvat se a nesvalovat vinu na druhé. Může-li být neschopnost dokonalá, pak tuto k dokonalosti dovedl prezident svým trváním na existenci neexistujícího Peroutkova článku i za cenu nesmyslného a úplně zbytečného soudního procesu.