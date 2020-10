„Bohatá otevřená Čína, světový lídr v inovacích.“ Nová pětiletka čínských komunistů je zatím prázdnou skořápkou

Ústřední výbor Komunistické strany Číny po čtyřdenním plénu vyhlásil nové priority pro zemi, které vládne. S ničím tak převratným jako minulé zrušení politiky jednoho dítěte však čtrnáctá „pětiletka“ nepřišla. Co tedy Čínu v letech 2021–2025 čeká? A co od ní může čekat svět?

Ve dnech 26. až 29. října se v Pekingu už popáté konalo plénum 19. ústředního výboru Komunistické strany Číny, jehož 364 zodpovědných soudruhů (198 řádných členů a 166 kandidátů-poradců) spolu se soudruhy experty a soudruhy akademiky prošli a schválili „Návrhy ústředního výboru KS Číny na formulaci čtrnáctého pětiletého plánu pro národní ekonomický a společenský rozvoj a dlouhodobé cíle pro rok 2035“.

Páté plénum cele podpořilo politickou práci vykonanou od loňského čtvrtého pléna, neboť velký prapor socialismu s čínskými rysy byl držen vysoko, jakož i marxismus-leninismus, Mao Ce-tungovo myšlení, Teng Siao-pchingova teorie a Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře. (Více o těchto termínech například zde. Zároveň se posilovala čtyři vědomí a čtyři sebevědomí a prosazovaly čtyři všestrannosti: všestranné budování společnosti mírného blahobytu, všestranné prohlubování reforem, všestranná správa státu za pomoci zákonů a všestranně přísná vnitrostranická práce. Jen díky nim lze rozvíjet všestrannou strategii 5 v 1: pětici politika, ekonomika, společnost, kultura a životní prostředí, které dohromady tvoří jednu velkou Čínu. Jen díky nim se dosáhlo lepšího hospodářského růstu, než se očekávalo, živobytí lidí bylo zaručeno a společenská situace zůstala stabilní. Cíle a úkoly 13. pětiletého plánu jsou těsně před dokončením, vybudování společnosti mírného blahobytu je za rohem, velká obroda čínského národa učinila nový krok vpřed. A socialistická Čína na východě světa zaujala majestátnější postoj. Ovšem mezinárodní situace je komplikovaná a namáhavé úkoly domácích reforem, rozvoje a stability neustávají. Je zapotřebí dál objevovat a inovovat, tvrdě pracovat ve věci strany a země a vést loď socialismu s čínskými rysy rozhodně, větrem i vlnami, se soudruhem Si Ťin-pchingem jako jádrem strany u kormidla, jednotou strany a lidu všech národností. Je zapotřebí čtrnácté pětiletky.

Propasti a naděje

Tolik komuniké, které ke včera skončenému sjezdu vedení čínské vládní strany vydala její média (například na stránkách agentury Sin-chua). Jak vyplývá z předchozích odstavců, je sepsané dokonalou stranomluvou. Přesto po povinném rituálním úvodu prozradí to, na co se čekalo posledních pět let a letos už velmi napjatě.

A sice, co chce komunistická strana provést dál s obří zemí