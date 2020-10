Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný ve čtvrtek uhýbal před otázkou, zda podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii za odstoupení premiéra Andreje Babiše. Nakonec během své první tiskové konference i později odmítl, že by výzvu podepsal. Jak ale zjistil Deník N, podpis je potvrzený jeho pracovním e-mailem.

Blatný antibabišovskou petici skutečně podepsal. Potvrzuje to jeho pracovní e-mail

Jak upozornil server Reflex.cz, jméno Jana Blatného se objevuje v petici Milionu chvilek, která vyzývá premiéra k rezignaci. Právě Babiš si přitom nyní Blatného vybral jako svého ministra zdravotnictví.

„My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ stojí v plném znění petiční výzvy, pod kterou je také Blatného podpis.

Deník N zjistil, že ministrův podpis je