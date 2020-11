Podniky živí celé jejich rodiny. „Nevidíme světlo na konci tunelu, zabalit to ale nejde“

Radek Třeštík si docela přesně vzpomíná na moment před několika týdny, kdy mu vládní nařízení proti šíření koronaviru opět přikázala zavřít restauraci. Ne že by to úplně nečekal. „Jakmile začnou říkat, že doufají, že něco nebudou muset zavřít, je jasné, že se to stane,“ říká Třeštík, pro něhož bylo i tak nucené uzavření podniku šokem.

„Je to obrovská frustrace a vztek,“ vysvětluje čtyřiačtyřicetiletý majitel bistra Cobliha v Českých Budějovicích. Podnik existuje pět let a Třeštík ho provozuje spolu s manželkou, švagrem a malou dcerkou, která se občas objeví na fotografiích bistra.

„Nebudeme si nic nalhávat. Situace, ve které jsme, je obrovským selháním vlády. Vláda se na to nedokázala nachystat z hlediska kapacity zdravotní péče. Stát je tady od toho, že ji má zajistit,“ říká Třeštík.

Času na přemýšlení o viníkovi přitom mnoho nezbývá. V bistru Cobliha se otáčí, jak můžou. Ve dveřích je výdejní okénko, obědy putují za zákazníky na kolech partnerské rozvážkové firmy a majitel zaváží krabičky autem do firmy svého známého.

Přes všechnu tuto snahu se restaurace bez večerního posezení u piva a zajištění cateringu pro zrušené akce potácí. „Momentálně jsme na nějakých