Notes: Nový ministr vypínat světla nebude. Exekutoři však zabavují i během pandemie

Na tiskové konferenci dnes promluvil v pořadí již třetí pandemický ministr zdravotnictví: lékař z brněnské nemocnice Jan Blatný. Své entrée začal s mírným, dvacetiminutovým zpožděním, což sice zpoždění je, ale ne tak velké, na která jsme zvyklí.

Z louže do blata?

Blatný oznámil, že chce přeměnit společenský strach na respekt. Zdůraznil, že všechna svá rozhodnutí hodlá opírat o veřejně dostupná data. A začal hned tím, že uvedl na pravou míru virálně rozšířené zprávy, že se chystá v nočních hodinách zhasínat světla a zavírat výtahy, aby zamezil shlukování lidí. Na Twitter je psal falešný Blatný a nic podobného se nechystá. Nebo o tom alespoň nevíme.

Profil nového ministra přinášíme zde. Starý šéf úřadu však nezmizí z povrchu zemského. Epidemiolog Roman Prymula bude s vládními opatřeními nadále radit z pozice experta.

„Česká republika není v současné době ve stavu, kdy bychom museli rozhodovat, jestli někoho napojíme, nebo nenapojíme na ventilátor,“ řekl zároveň Blatný na tiskové konferenci. Tak snad se případ, kdy Liberecký kraj požádal stát o 45 ventilátorů a jako odpověď obdržel seznam firem, kde si je může objednat a koupit, vyjasní.

Novou posilu má vedle ministerstva také veřejnoprávní Český rozhlas. Hance Mazancové se i přes kryptickou povahu sdělení, která instituce podává, podařilo vypátrat, že v něm vzniká nový pořad Alexandry Mynářové – manželky hradního kancléře. Právě její napojení na Hrad bylo důvodem, proč musela z veřejnoprávní sféry před lety odejít. Ale teď jako by to, že ještě nedávno natáčela PR videa o dění na Hradě, nevadilo. Více v článku.

Škodit a škodit

Na jednu stranu šokující, ale na stranu druhou bohužel běžnou praxi popisuje ve svém článku kolega Honza Moláček. Kdo by čekal, že se exekutoři během pandemie trochu vyklidní a uberou z plynu, ten se mýlil. Naopak: lidé více než kdy dřív žijí ve stavu existenční nejistoty a stížnosti na exekutory se hromadí. Někteří si uvnitř domů a bytů odmítají nasadit roušky a holýma rukama se hrabou v dětském oblečení, jiní zabavují auta (nutná pro jízdu do zaměstnání) a počítače (nutné pro distanční školní výuku). Exekutoři zabavují, dokud můžou. Stejně jako na jaře si totiž budou muset brzy vzít povinnou pauzu, která by měla trvat do ledna.

Ze světa:

Francie se dnes stala smutným dějištěm teroristického útoku. 21letý Tunisan ve městě Nice zavraždil nožem tři lidi, při čemž podle prvních zpráv vykřikoval Alláhu akbar. Za poslední dobu se přitom zdaleka nejedná o ojedinělý počin. O nárůstu radikálního islamismu píše v komentáři Petr Janyška.

Mezinárodní mutace prestižního španělského listu El País přinesla přehlednou simulaci toho, jak se částečky koronaviru šíří v různých prostředích. El País k tomu použil nástroj, který v červnu představili vědci z Coloradské univerzity.

Americký sen se stává skutečností! Plnými doušky mohou okusit svobodu ti, kteří už si nemohou kvůli vzrůstajícím cenám dovolit žít v domech, a tak se stěhují do aut. Smutnou realitu popisuje americká novinářka Jessica Bruderová. Rozhovor, jehož obsah je zcela jistě nepříjemným tématem pro oba kandidáty v tamních prezidentských volbách, s ní přinesl Kirill Ščeblykin.

Není nic staršího než den staré noviny

Ve včerejší sváteční den Notes ani tištěné noviny nevycházely. Webový Deník N ale ano. Pokud jste si od všeho chtěli odpočinout a ani nezapínali zprávy, připomínáme některé zprávy, které by vás neměly minout:

Popsali jsme například, koho všechno vyznamenal prezident Zeman.

„Masakr“ na Staromáku se sice neopakoval, ale i tak lidé po celém Česku demonstrovali proti koronavirovým opatřením.

Za požárem dřevěného kostela svatého Michala nejspíš stála lidská chyba, zjistila první vyšetřování události. Škody zřejmě porostou do milionů.

A co se dočtete v zítřejším čísle?

– Nový ministr zdravotnictví Blatný chce změnit strach z covidu v respekt

– Komunikace vlády se nelepší. Naopak

– Počítač beru, online výuka je váš problém. Exekutoři zabavují, dokud mohou

– Alexandra Mynářová natáčí pro Český rozhlas

– Mezi Trumpovými voliči na americkém venkově

– Lockdown by byl sázka na jistotu, ale nemá teď podporu, říká Hajdúch

– Kolik nakažených projde antigenním sítem

– K čemu jsou spisovatelům a nakladatelům dobrá ocenění

Kontext N:

– Nepodmíněný příjem jako odměna za neplacenou dřinu a cesta k důstojnosti

– Republikáni kapitulovali před Trumpem

– Esej: Sto padesát let dlouhá válka v USA

Příjemný večer vám přeje Adam Hecl.