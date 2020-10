Místo ventilátorů nám poslali jen seznam firem. Praha vůbec nechápe realitu o etáž níž, zlobí se liberecký náměstek

Kdo vám na žádost o ventilátory poskytl seznam firem, kde si je pořídit?

Ústřední krizový štáb. Nejprve po nás chtěl, abychom poslali požadavky na počet ventilátorů, tak jsme před více než 14 dny požádali o 15, v rámci zhoršující se situace jsme to doplnili o 30. A odpověď zněla: tady vám zasíláme seznam firem, u kterých si to můžete objednat. Osobně to považuji za obrovské selhání státu v této krizi.

Protože v momentě, kdy nám hoří péče v nemocnicích a potřebujeme ventilátory, se stát distancuje od centrálního zásobování. Přestože média jsou plná toho, kolik přichází ventilátorů ze zahraničí. A my dostáváme nulu. Jak to distribuují, nevím. Předpokládám, že to mají na skladě a možná budou vyskladňovat, možná jen do fakultních nemocnic.

Tak jako celé jaro se kašle na osm krajů, kde není fakultní nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví se stará pouze o